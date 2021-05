Zhurong, le rover chinois nouvellement débarqué sur Mars, devrait entrer en action ce week-end

Wonderbox Coffret cadeau - Séjour 4* entre La Rochelle et l'ïle-de-Ré avec diner - Séjour & week-end

Coffret cadeau Wonderbox - À deux pas de La Rochelle et des plages de l'Île de Ré, l'Hôtel & Spa du Château**** va vous couper le souffle. Au cur d'un parc bucolique, séjournez dans un bâtiment d'exception, véritable havre de paix dédié à votre bien-être. Les chambres sont spacieuses et contemporaines... et ont toutes ce petit truc en plus qui fait que l'on s'y sent bien. Passez un séjour inoubliable en Charente-Maritime.n nCette activité comprend :n n-1 nuit en chambre double Deluxen n-1 petit déjeuner par personnen n-1 dîner "Menu 123" par personnen n-1 coupe de champagne "Mumm Rosé" par personnen n-1 verre de vin "Mouton Cadet" par personnen n-Mignardisesn - Coffret cadeau Wonderbox