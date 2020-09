ZF investit 18 millions dans l’extension du circuit de test de Jerversen

Texte: Carlos Moura

Date: 7 septembre 2020

Pour aider au développement de systèmes technologiques avancés pour les véhicules utilitaires, ZF a investi 18 millions d’euros dans l’extension du circuit d’essai de Jervensen en Allemagne.

La division des systèmes de contrôle des véhicules utilitaires de ZF a investi environ 18 millions d’euros dans l’extension du circuit d’essai d’Erich Reinecke, situé à Jerversen, en Allemagne.

La nouvelle piste d’essai améliore la capacité de la technologie allemande à tester les véhicules utilitaires dans le but de renforcer sa position de leader technologique mondial.

Profitant de la récente acquisition de WABCO par ZF, l’investissement dans l’extension de la piste d’essai permettra de tester et de développer de nouvelles solutions et technologies pour les véhicules utilitaires dans des domaines tels que la conduite autonome, la connectivité et l’électrification.

Le circuit d’essai a un ovale d’une longueur de 3,6 kilomètres, qui incorpore un ensemble de courbes et de lignes droites pour reproduire un large éventail de conditions routières et simuler la conduite sur autoroute.

Technologies pour la conduite autonome

L’infrastructure est prête à aider ZF à développer des technologies de pointe, telles que, par exemple, des systèmes de maintenance de voie, des assistants de congestion du trafic ou un pilote automatique de pilote automatique pour la conduite autonome.

Le complexe dispose également d’un nouveau centre client d’une superficie de 1 000 mètres carrés et de deux navires supplémentaires pour les camions.

Le circuit d’essai porte le nom d’Erich Reinecke, ancien vice-président de l’ingénierie du groupe WABCO, décédé en 2008.

Tout au long de sa carrière, il a joué un rôle important dans le développement et le lancement de plusieurs systèmes de contrôle électronique pour véhicules utilitaires.

