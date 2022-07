Zeus de Russell Crowe dans Thor : l’amour et le tonnerre suscitent la controverse avec les fans

AVERTISSEMENT : Il y a quelques SPOILERS dans cette histoire pour Thor : Love and Thunder.

Le nouveau film Marvel Thor : Amour et tonnerre joue maintenant dans les salles et certains fans ne savent pas trop comment prendre la représentation de Zeus dans le film. Joué par un acteur vétéran Russel Crowe, Zeus est le chef des dieux que Thor approche pour obtenir de l’aide avec Gorr le dieu boucher (Christian Bale). Présenté comme beaucoup plus lâche et louche que les autres versions de Zeus que nous avons vues dans la fiction, le Zeus du film sert d’antagoniste aux héros.

En empruntant cette voie, certains téléspectateurs se sentent en conflit, car beaucoup s’attendaient clairement à ce que le Zeus de Crowe soit davantage un héros honorable. D’autres ont critiqué l’humour des blagues utilisées dans les scènes du personnage de Zeus. Dans tous les cas, certaines personnes se tournent vers les médias sociaux pour déplorer la façon dont le réalisateur et co-scénariste Taika Waititi a présenté l’incarnation du dieu mythologique grec par l’univers cinématographique Marvel.

« Je me fiche même des spoilers », écrit une personne sur Twitter. « Mais sérieusement, à quoi pensaient-ils avec la façon dont ils ont manipulé Zeus dans Love and Thunder … C’était une scène tellement ennuyeuse et ennuyeuse qui n’a fait que transformer l’interprétation de la mythologie par Marvel en une blague bon marché, sans inspiration et sans drôle .. . »

Présentant la version SnyderVerse de Zeus jouée par Sergi Constance comme supérieure, un autre tweet comprend des images côte à côte des deux et déclare: « SnyderVerse Zeus contre MCU Zeus. Ils l’ont légitimement rendu pire qu’une blague. »

Quelqu’un d’autre qui n’était pas fan du film mais qui n’aimait particulièrement pas le Zeus de Crowe a également tweeté, « difficile de choisir un » pire « moment de Thor : Amour et tonnerre parce que la barre est si basse, mais je pense que je choisirais la scène où Russell Crowe prend un accent grec pour jouer Zeus, implicitement émasculé parce qu’il est gros et qu’il porte une jupe. »





Thor: la représentation de Zeus par Love and Thunder est exacte, disent les fans

Ce genre de critiques a amené d’autres personnes qui ont vu le film à crier au scandale. Beaucoup insistent sur le fait que Zeus, tel que représenté dans la mythologie grecque actuelle, est plus conforme à la version que nous rencontrons dans Thor : Amour et tonnerre. Il est vrai qu’il a souvent été présenté comme plus audacieux, dur et héroïque dans les itérations précédentes, mais la version de Crowe reçoit des éloges pour avoir présenté une prise qui serait plus précise.

« Je pense que les fans de Snyder louant leur Zeus pour être un dur à cuire sont hilarants alors qu’il est en fait plus fidèle à la mythologie grecque quand il est ce connard paresseux comme dans Thor« , a déclaré un fan.

« Spoiler pour Thor : Amour et tonnerre Mais Zeus se souciant plus des orgies que de sauver l’univers fait officiellement du Zeus de Marvel la représentation la plus précise de la divinité mythique à l’écran « , explique un autre fan. » La seule raison pour laquelle quelqu’un préférerait quelqu’un d’autre est parce que vous ne savez pas vraiment qui Zeus est. »





De même, un autre fan le dit : « Thor amour et tonnerre a la représentation la plus précise de Zeus jamais. Surtout parce que 99% de son temps d’écran est qu’il se soucie plus d’une orgie que du dieu boucher qui tue des gens. »

En tout cas, le Zeus de Crowe a fait beaucoup parler. Thor : Amour et tonnerre joue maintenant dans les salles de cinéma.