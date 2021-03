Zéro Calibre: Reloaded maintenant dans le développement et la quête Oculus

XreaL Games a annoncé Zéro Calibre: Reloaded pour la Oculus Quest. Le jeu est actuellement en développement et sera lancée plus tard cette année.

Zéro Calibre: Reloaded est un FPS coopératif basé sur l’histoire. est pleine d’action-campagne principale du jeu, et jusqu’à quatre joueurs peuvent participer. Calibre zéro: rechargé se déroule dans un avenir pas trop lointain. Les Etats-Unis est devenu un lieu de dystopique où la guerre a repris, et une importante pénurie d’eau fait souffrir tout le monde.

Le Talokki, une organisation redoutable et secret, a vu le jour dans le chaos. Ils adorent Tlaloc, le dieu aztèque de la pluie, et forcent les survivants à les rejoindre ou à mourir. Le groupe détient également un secret qui pourrait changer l’humanité mais ne renoncera pas à l’information volontairement.

Calibre zéro: rechargé est une version retravaillée de Zéro calibre, Qui est actuellement disponible sur Steam. Le jeu sera similaire au lancement sur PC mais est en cours de reconstruction pour le Oculus Quest 1 et 2. Cela signifie malheureusement que les joueurs ne seront pas en mesure de contre-jeu entre les plates-formes.

Les joueurs peuvent se battre seuls ou se joindre à des amis. campagne principale du jeu est entièrement jouable en mode co-op, afin que vos amis peuvent profiter ensemble toute l’histoire.

L’un des avantages du jeu est son système de combat réaliste. Les joueurs devront déplacer leurs corps pour combattre et trouver la couverture lorsqu’elles sont disponibles. Chaque arme est calquée sur ses homologues de la vie réelle avec une extrême attention aux détails. Chaque arme a également une méthode de recharge unique, que les joueurs devront apprendre rapidement et maître.

Jeux XreaL Directeur Marketing Daniel Nyirfa a déclaré:

Nous sommes très fiers de ce que notre équipe a accompli d’un point de vue technique au port Calibre zéro sur la plate-forme Oculus Quest. Nous sommes extrêmement heureux d’apporter les fonctionnalités préférées des fans de Zero Caliber à un nouveau public. Notre sur-the-fly système de fixation swappable, la variété d’armes et de la physique, le combat au corps à corps et la mécanique d’escalade emballé dans une histoire remplie d’action garantira des heures et des heures de plaisir explosif. Ce qui est encore mieux, c’est que toute la campagne peut être jouée avec des amis!

Zéro calibre est en accès anticipé depuis 2018. Le jeu devait initialement être lancé au début de 2020, mais la date de remise des diplômes est toujours en attente. La version complète contiendra la seconde moitié de l’histoire, plus d’armes, de pièces jointes et de skins. Il y a aussi des missions co-op plus courtes encore difficiles prévues pour ceux qui veulent participer à un jeu rapide avec leurs amis.

Calibre zéro: rechargé est prévue pour le lancement en Q2 2021 pour la Oculus quête 1 et 2.