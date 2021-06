Zéro appli pré-installée sur l’iPhone : le Congrès américain va voter une nouvelle loi qui cible les big tech

Le représentant démocrate David Cicilline du gouvernement des États-Unis a présenté la semaine dernière un nouveau paquet antitrust avec des lois qui peuvent changer les choses à jamais pour les grandes technologies. Si elles sont approuvées, des idées radicales seront mises en pratique, comme ne permettre à Apple d’installer aucune de ses applications par défaut sur leurs téléphones.





Selon Bloomberg, le représentant démocrate veut « Une proposition qui interdit aux plateformes technologiques de donner un avantage à leurs propres produits par rapport à ceux de la concurrence ». Cela signifierait, par exemple, « qu’Apple ne peut pas livrer d’appareils avec des applications préinstallées sur son système d’exploitation iOS ».

David Cicilline a déclaré que cette cela s’appliquerait également à d’autres entreprises et pas seulement à Apple. Par exemple, Amazon avec son service Prime « désavantage certains vendeurs qui font confiance à la plateforme de commerce électronique ». L’idée derrière cela est que les grandes technologies ne peuvent pas utiliser leur position dominante pour favoriser leurs propres produits.

Le paquet antitrust maintenant doit être approuvé par le Congrès être efficace. Il fait partie d’un projet bipartite aux États-Unis dans le but de réglementer les grandes entreprises technologiques.

Ni le premier ni le dernier

Ni la première ni la dernière mesure cela va être pris contre la grande technologie. Alors que les États-Unis semblent n’avoir commencé qu’au cours des deux dernières années à surveiller leurs propres entreprises, dans d’autres endroits comme l’Europe, ils le font depuis des années. L’Union européenne a déjà infligé plusieurs amendes pour position dominante à Google, Amazon ou Apple entre autres.

Le cas d’Apple est particulier en raison de la grande influence qu’il a sur sa propre boutique de logiciels App Store et l’impossibilité de ne pas passer par là pour les concurrents. Cela lui donne plus de maux de tête, Epic traînant l’entreprise en justice et se battant avec Spotify ou Basecamp, entre autres.

Via | Bloomberg