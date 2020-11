Zepp Z: montre de sport élégante avec boîtier en titane robuste présenté

Nouveau portable de Zepp: La filiale Huami présente la Zepp Z, une montre de sport qui cache de nombreuses fonctionnalités de santé et de remise en forme sous un extérieur élégant.

Selon le fabricant, la montre de sport est constituée « d’une seule pièce d’alliage de titane poli ». Cela les rend non seulement particulièrement stables, mais aussi légers. Le Zepp Z ne pèse que 40 grammes.

Fonctions de santé étendues sur la montre de sport

Malgré son faible poids, le Zepp Z dispose d’un grand nombre de capteurs à bord. En plus des normes telles qu’un capteur d’accélération et un gyroscope, la smartwatch dispose d’un GPS et d’un GLONASS pour la détermination de la position, suit la fréquence cardiaque, le niveau de saturation en oxygène du sang et le niveau de stress. Douze modes sportifs sont disponibles pour l’utilisateur. Grâce au suivi du sommeil, le Zepp Z peut faire la différence entre le sommeil profond, le sommeil léger et le sommeil paradoxal et évaluer la qualité du sommeil.

Le Zepp Z a un design discret.

Le score PAI (Personal Activity Intelligence) est déterminé à partir de toutes les données de santé et de forme physique collectées, c’est-à-dire l’intelligence d’activité personnelle. Une valeur supérieure à 100 certifie que vous avez un mode de vie sain; s’il se situe dans la fourchette à deux chiffres, le risque de maladie cardiaque augmente. Grâce à un microphone intégré et à l’intégration Alexa, vous pouvez contrôler certaines fonctions de la montre ainsi que vos appareils domestiques intelligents par commande vocale.

Concours pour Amazfit GTR 2?

Le fait que le Zepp Z dispose de fonctionnalités de fitness aussi étendues ne peut pas être vu de son extérieur. Avec son cadran et ses boutons gravés, la montre de sport rappelle une montre analogique de haute qualité. Il dispose d’un écran AMOLED résistant aux rayures d’un diamètre de 1,39 pouces et d’une résolution de 454 par 454 pixels. Incidemment, les mêmes spécifications apportent également l’Amazfit GTR 2 et l’Amazfit GTS 2, qui ont été récemment publiés. Pas étonnant, car Amazfit, comme Zepp, appartient au fabricant chinois de vêtements portables Huami. Le Zepp Z ressemble particulièrement à une version noble du GTR 2.