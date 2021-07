Zendaya taquine Tom Holland sur Twitter et regrette plus tard

Zendaya et Tom Holland se battent corps à corps avec Jennifer Lopez et Ben Affleck comme le meilleur couple jusqu’à présent en 2021. En plus d’être deux artistes reconnus, ils sont partenaires dans Spider-Man et cela a accru l’excitation du public. C’est pourquoi chaque détail ou apparence de la romance devient viral. Alors c’est arrivé avec un Tweet de l’actrice où elle a trollé son copain et qui a finalement décidé de supprimer. Qu’a-t-il mis ?

Le 2 juillet, la bombe a explosé parce que des stars ont été vues en train de s’embrasser à Los Angeles. Depuis lors, ils ont été photographiés en couple à plusieurs reprises, mais il n’y a toujours pas eu de confirmations officielles. Même Zendaya a accordé une interview après la fuite et a évité d’en parler.

Tom Holland et Zendaya (Getty)



Cependant, l’interprète de MJ a raté un commentaire qui a à voir avec son nouveau partenaire. Comme l’a révélé Elle, l’actrice de 24 ans a posté une image d’elle dans la piscine avec le texte suivant : « Ici vivre ma meilleure vie ». Comme la photo montrait un visage en arrière-plan, un utilisateur a répondu : « Tom se noie ». A quoi Zendaya a répondu d’un air moqueur : « Ce n’est pas à propos de lui. ».

(Elle)



La réponse n’avait rien de moins que 46,3 mille likes en quelques minutes, mais devant tant de répercussion l’artiste a décidé de supprimer le commentaire. Même si c’était une blague innocente, Elle était déterminée à garder un profil bas sur sa relation avec le protagoniste de Spider-Man.

Des problèmes dans le couple ?

Selon le National Enquirer, le couple entre Tom Holland et Zendaya a eu son premier court-métrage en jalousie de l’acteur. Le rapport indique que l’interprète de Peter Parker craint que sa petite amie ne se laisse emporter par ses autres co-stars masculines.