Zendaya serait heureux du rôle de “Kill Bill 3”

Zendaya est flattée par la spéculation “Kill Bill 3” alors que des rumeurs ont fait surface selon lesquelles elle pourrait avoir un rôle dans la troisième partie.

L’actrice de 24 ans était ravie des récents commentaires de Vivica A. Fox, comme elle le révèle maintenant. Après tout, c’est un énorme compliment pour elle.

Joue-t-elle la fille?

Vivica A. Fox, qui a joué Vernita Green dans les deux films cultes de Quentin Tarantino, a récemment annoncé qu’elle aimerait que l’actrice “Dune” joue sa fille dans un troisième film potentiel.

“Je suis honoré”

Zendaya a dit à «Empire»: «J’ai vu ça! Je me suis senti très honoré qu’elle dise cela. Bien sûr, elle est tout simplement incroyable et je me sens vraiment flattée qu’elle pense à moi. Mais bon, c’est juste une idée. Internet prend les choses simplement et en fait ce qu’il veut. “

troisième partie

En juillet, Fox a annoncé pour la première fois qu’elle développait des idées pour une troisième partie de la saga «Kill Bill». À l’époque, elle a dit que c’était une histoire sur sa fille Nikki Bell, qui devait assister au meurtre de la mariée (Uma Thurman) de sa mère.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait d’un autre film, Vivica a déclaré à l’époque: «Je n’ai pas encore reçu d’approbation officielle… je pensais que Tarantino pourrait l’attendre. [Ambrosia Kelley, die Nikki-Darstellerin] vieillir un peu. “

“Ce ne serait pas chaud?”

Lorsqu’on lui a demandé quelle actrice sa fille pourrait jouer autrement, la star de cinéma a répondu: «Zendaya! Ne serait-ce pas chaud? Cela ferait certainement démarrer le projet. “