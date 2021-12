Zendaya sera-t-il dans Spider-Man 4 ?

Maintenant que la troisième sortie de Tom Holland en tant que Spider-Man joue dans les cinémas (et bat des records au box-office, pourrions-nous ajouter), les fans envisagent inévitablement l’avenir du rôle dans le MCU – surtout après cette fin. Peter Parker a sûrement des affaires inachevées à régler avant que son histoire ne se termine dans le MCU ? Et si oui, comment ses meilleurs potes seront-ils impliqués ?

Zendaya joue MJ et comme May et Ned, son personnage n’est pas unique à la narration de l’histoire des super-héros par Marvel. Là où il y a un Peter Parker, il y a un MJ, donc si Peter Parker cesse d’exister dans les futurs films de Spidey, MJ pourrait aussi le faire – à moins, bien sûr, qu’elle devienne la première femme Spider-Man (Spider-Woman), mais elle a déjà dit elle laisserait la toile à Tom Holland pour le moment.

Avertissement – No Way Home spoilers dans le reste de cet article.

MJ sera-t-il dans Spider-Man 4 ?

À la fin de Pas de chemin à la maison, tout le monde, y compris MJ et Ned, n’a aucun souvenir de savoir qui est Peter Parker. Quelque temps après que le docteur Strange ait lancé le nouveau sort, Peter prépare nerveusement tout un discours pour dire à nouveau à MJ et Ned qu’il est Spider-Man. Mais, après les avoir vus heureux et avoir parlé de commencer au MIT, il décide de ne pas le faire pour le moment et semble d’accord avec un nouveau départ. Mais va-t-il s’en tenir à cette décision?

Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon dans Spider-Man : No Way Home. (Crédit : YouTube/Sony Pictures Entertainment)

S’il y a une chose que nous savons sur Peter Parker de Tom Holland, c’est qu’il est très fidèle à ses amis. Tout le gâchis du multivers dans Pas de chemin à la maison a été lancé parce qu’il a demandé au docteur Strange de lancer le sort afin que ses amis puissent aller au MIT. Juste avant que Strange n’inverse le sort et que MJ et Ned ne perdent tout souvenir qu’il soit Spider-Man, Peter a promis qu’il viendrait les trouver et leur répéterait. N’oublions pas que MJ a dit à Peter qu’elle l’aimait et avant qu’il ne puisse répondre, elle lui a dit de lui dire qu’il l’aime en retour quand il la retrouvera.

Cela dit, Peter ne va sûrement pas tourner le dos à ses amis ? Nous ne pensons pas qu’il le ferait complètement, mais après avoir appris à ses dépens ce qui se passe lorsque des êtres chers s’impliquent trop dans les missions Spider-Man avec la mort de tante May, Peter pourrait très bien décider de garder un œil vigilant sur ses deux besties pour maintenant et trouvez un moment dans le futur pour leur dire.

Il y a aussi une certaine sagesse de la part de ses homologues de Spider-Man qui pourrait affecter la décision de Peter de laisser à nouveau MJ et Ned découvrir son secret. Andrew Garfield a partagé la douleur de perdre son MJ (Gwen Stacey) et a dit à Peter qu’il se blâmait pendant des années pour sa mort. Plus tôt dans ce film, Peter Parkers d’Andrew et Tobey a parlé de la lutte pour maintenir une relation dans leur travail, alors Peter de Tom Holland va-t-il s’en imprégner? Peter d’Andrew Garfield est également celui qui a empêché le MJ de Zendaya de tomber à sa mort lors de la scène d’action finale sur la Statue de la Liberté en NWH. Peut-être qu’après que Zendaya ait eu une seconde chance dans la vie, Peter (Tom Holland) empêchera MJ et Ned de savoir qu’il est à nouveau Spider-Man pour leur propre sécurité, en tenant compte de ce que ses frères Spider-Man lui ont dit de leurs expériences. .

De plus, il reste encore beaucoup de nouveaux personnages à présenter à Peter Parker dans le MCU, tels que Gwen Stacey, Miles Morales – qui, selon Tom, devraient être introduits dans le MCU – Black Cat et Harry Osborn, pour n’en nommer que quelques-uns. Alors peut-être que Peter Parker évoluera en tant que loup solitaire Spider-Man pour le moment, ce qui est de toute façon plus représentatif du personnage de bande dessinée original.

Seul le temps nous le dira, mais pour l’instant, il nous reste une aventure épique de Spider-Man dans Pas de chemin à la maison, qui a battu des records au box-office et est maintenant en compétition avec la pré-pandémie Avengers : guerre à l’infini.