Zendaya réagit au camée de Tom Holland dans Euphoria

HBO MAX

Le couple phare de Spider-Man : No Way Home serait apparu dans la série HBO Max. L’actrice de Rue répond si elle apparaît ou non !

© GettyZendaya et Tom Holland réunis lors de la présentation de Spider-Man.

Depuis que Zendaya Oui Tom Holland confirmé leur relation, les fans attendaient avec impatience la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison de les voir à l’écran pour la première fois en tant que couple consolidé. Non seulement ils ont répondu aux attentes, mais ils les ont également dépassées : ils sont apparus ensemble dans des interviews, des tapis rouges et ont créé des milliers de théories autour de leur romance. De cette façon, les adeptes ont commencé à spéculer avec une apparition dans euphorie par l’acteur. C’est finalement arrivé ou pas ?

Une fois le phénomène de Univers cinématographique Marvel a eu son lancement officiel, chacun des artistes a repris son chemin artistique séparément : tandis que Zendaya était à l’affiche de la série à succès de hbo maxTom Holland a sorti Uncharted. Malgré leurs emplois du temps chargés, il a tenu un dialogue avec Collider : « J’aimerais être avec Jacob Batalon en arrière-plan de certaines scènes de Zendayajuste parce qu’ils sont deux de mes meilleurs amis et que j’aimerais refaire quelque chose avec eux”.

Des hypothèses sans fin sur une éventuelle apparition de l’acteur Peter Parker dans euphorie excité les fans. L’interprète de Rue a continué à nourrir l’idée lorsqu’en dialogue avec Entertainment Tonight elle a soutenu : «Tom a été d’un grand soutien tout au long de la saison. Nous avons parlé d’une apparition de lui, nous plaisantons sur le fait de le cacher en arrière-plan et de voir si quelqu’un peut le repérer”. Apparemment, les deux auraient rempli leur objectif.

Dans le septième épisode, les téléspectateurs ont assuré que la célébrité britannique avait fait un petit camée qui le montrait, comme il l’avait souligné, en arrière-plan d’une scène. Tout cela a été réaffirmé lorsque des images de Hollande sont apparues avec le casting mené par son partenaire puis des photos qui l’ont exposé au milieu du plateau. Était-ce celui qui figurait sur la liste des figurants ? Zendaya a la réponse et elle en a enfin parlé !

Dans une interview avec Hollywood Access, l’actrice primée aux Emmy Awards a répondu ironiquement à propos du camée et s’il s’agissait vraiment de Tom Holland. « Il pourrait être. C’est peut-être vrai », a-t-il commencé par dire. Et il a conclu : « Cela ne peut être ni confirmé ni infirmé. Le monde pourrait ne jamais le savoir. ». Bien qu’il ait peut-être raison, les utilisateurs rêvent encore de la possibilité que dans la troisième saison de euphoriele protagoniste de Spider-Man obtient un rôle légèrement plus important.

