Zendaya n’est pas sûre de son avenir chez Marvel après Bittersweet Spider-Man: No Way Home

Alors qu’elle donne actuellement une voix à Lola Bunny dans Space Jam : un nouvel héritage, Zendaya a discuté de son retour prévu en tant que MJ dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et comment le tournage de sa troisième apparition MCU était une affaire douce-amère grâce à l’incertitude quant à l’avenir de Spidey. Le plus grand showman la star a fait ses débuts dans la franchise Marvel en 2017 Spiderman : Retrouvailles. Après son retour pour Spider-Man: loin de chez soi pour mettre fin à la phase trois des films de Marvel, elle a de nouveau rejoint les co-stars Tom Holland et Jacob Batalon dans l’aventure multivers de décembre pour ce qui pourrait s’avérer être leur dernière fois.

Parler à E! News, Zendaya a déclaré que le tournage du nouveau film, Spider-Man : Pas de chemin à la maison, était « un peu aigre-doux. Nous ne savons pas si nous allons en faire un autre. Genre, est-ce que ça va être juste trois et c’est fini? Normalement, vous faites trois films et c’est à peu près tout, alors je pense que nous étions tous absorber et prendre le temps de profiter du moment, d’être ensemble et d’être si reconnaissants pour cette expérience. Quand j’ai fait le premier film, j’avais 19 ans. C’est assez spécial de grandir tous ensemble et de faire partie d’un autre héritage. les Space Jam l’héritage et le Homme araignée héritage. Il y a eu tellement de Spidey différents avant nous, et ça rend tout le monde fier. Donc je ne sais pas, je me sens très chanceux de faire partie de deux types de franchises héritées majeures. »

L’accord étrange et complexe qui a permis à Spider-Man d’entrer dans le MCU s’est presque effondré en 2019, mais Sony et Disney se sont finalement mis d’accord sur un nouvel accord de deux films qui les voit co-produire le dernier Homme araignée aventure dans un partage 75/25. D’après cela, Homme araignée aura droit à une autre apparition de film dans le MCU dans le cadre du contrat actuel, mais Pas de chemin à la maison verra Holland terminer son contrat avec Sony. Tout le monde peut deviner d’où cela vient, mais avec le personnage apparaissant potentiellement dans Doctor Strange et le multivers de la folie, s’il y aura un autre film solo pour le web-slinger est encore très en suspens.

Holland a précédemment mentionné sa volonté de continuer dans le rôle si les pouvoirs en place l’exigent.

« [No Way Home] serait mon dernier [under contract] alors je leur ai toujours dit que s’ils voulaient que je revienne, je serais là en un clin d’œil. J’ai adoré chaque minute de faire partie de ce monde incroyable. Cela a changé ma vie pour le mieux, je suis tellement chanceux d’être ici. S’ils veulent que je revienne, je serai là, s’ils ne le font pas, je partirai vers le coucher du soleil une personne très, très heureuse parce que ce fut un voyage incroyable. »

Alors que Holland est peut-être prêt à en demander plus, et il a également clairement indiqué qu’il pensait que le groupe central actuel faisait autant partie de la franchise que lui, il n’y a eu aucun signe de Disney ou de Sony quant à son avenir. . Avec Sony développant son propre univers, qui pourrait à un moment donné voir Spider-Man croiser le chemin de Venom, nous ne pouvons que profiter de ce que nous savons venir et espérer plus dans les années à venir. Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrivera au cinéma le 17 décembre. Cela nous vient de la bande dessinée.

Sujets: Retrouvailles de Spider-Man, Spider-man