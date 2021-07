Zendaya n’aime pas : Tom Holland est fan d’une autre actrice Marvel

Depuis que leur romance a été confirmée, Tom Holland et Zendaya sont les deux personnalités les plus recherchées par les paparazzi. A pesar de que ninguno de los actores habló sobre las fotografías besándose que publicó Page Six, fueron vistos más de una vez juntos disfrutando de distintas citas, algo que, claro, incrementó los rumores de que el protagonista de Spiderman y MJ son pareja en la Vie réelle.

Et, depuis plus de Tom Holland et Zendaya ne font toujours aucune référence aux cartes postales, les fans ont inondé les réseaux du bonheur de les voir ensemble puisque, depuis le premier film Spiderman, sorti en 2017, ils ont transmis une chimie sans pareil. En fait, plus d’une fois, les interprètes ont dû préciser qu’à l’époque, ils n’étaient que des amis.

Tom Holland et Zendaya ont nié leur amour plus d’une fois. Photo : (Getty)



Mais, au-delà du fait qu’apparemment, l’amour entre Holland et Zendaya est plus grand qu’ils ne l’imaginaient eux-mêmes, il y a déjà des tiers en désaccord dans le couple. D’un côté, il y a un autre acteur qui a confirmé avoir été captivé par l’ancienne star de Disney depuis qu’il a travaillé avec elle en 2017 et, maintenant, on sait qu’il est fan d’une actrice de Marvel et, précisément, c’est pas à propos de sa petite amie possible.

D’après ce que Tom lui-même a confirmé, il est un super fan d’Elizabeth Olsen, qui donne vie à Wanda, la sorcière écarlate. Dans une interview accordée à Collider, le fils du légendaire Dominic Holland, il a même déclaré : «J’étais très obsédé par WandaVision. C’était très difficile parce qu’évidemment je suis sur un plateau Marvel et tous les producteurs sont là, donc j’aurais pu aller jusqu’à Kevin Feige et lui dire : « Alors quoi de neuf ? Que se passe-t-il ? ´ C’est vraiment difficile pour moi de ne pas poser des questions auxquelles j’ai besoin de réponses, mais j’adore ça”.

Elizabeth Olsen sur WandaVision. Photo : (Disney +)



Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il a décidé de réaffirmer son amour pour Wanda en disant : «C’est ce que j’aime le plus chez Marvel. J’aime ça j’aime ça”. C’est-à-dire pendant plus de Tom Holland est, semble-t-il, très amoureux de Zendaya, qu’il considère comme son célèbre coup de cœur depuis 2017, non pas pour qu’elle soit son actrice Marvel préférée, mais c’est Elizabeth Olsen qui tire tous les éloges des Britanniques.