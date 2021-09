Zendaya n’a pas embrassé à l’écran : était-ce à cause de Tom Holland ?

« Tomdaya » est la façon dont les fans ont catalogué la relation entre Zendaya et Tom Holland. Après avoir attendu l’annonce pendant des années, ce n’est qu’il y a quelques mois que les acteurs ont été surpris en train de s’embrasser pour la première fois. Après avoir joué dans trois films ensemble, il semble maintenant que l’amour a enfin traversé l’écran et, en fait, ils ne se cachent plus.







Depuis que Page Six a publié ses photos de baisers, beaucoup de choses ont été dites sur la relation entre Tom Holland et Zendaya. Certains pensent qu’il ne s’agit que de marketing promotionnel pour Spiderman : pas de chemin à la maison, mais d’autres croient avec ferveur en cet amour. D’ailleurs, petit à petit, ils montrent qu’ils sont chaque jour plus ensemble que jamais.

En plus de profiter de plusieurs rendez-vous ensemble et d’assister à des mariages en couple, ils dédient également de tendres messages sur Instagram. En plus des voeux d’anniversaire de Tom à Zendaya, il y a aussi son commentaire sur l’un de ses messages. Mais maintenant, ils reviennent pour faire la une des journaux pour une nouvelle nouvelle concernant une décision prise par l’actrice.

Au début, on croyait que cela avait à voir avec la Hollande, mais il convient de noter que à cette époque, ils ne se connaissaient toujours pas depuis Spiderman : retour aux sources ce n’était pas dans les plans de Marvel. Apparemment quand Zendaya J’avais 14 ans et jouais Secoue le Sur Disney Channel, une série dont il garde un excellent souvenir, il a dû dire « non » à la production.

Dans une interview accordée à VOGUE, la chanteuse a également assuré qu’elle refusait de s’embrasser à l’écran non pas parce qu’elle était mineure, mais parce qu’elle n’avait pas encore donné son premier baiser. « Je me souviens dans Shake it Up d’avoir dit que je ne ferai pas ça», Il a commencé par dire puis a ajouté : «Je vais l’embrasser sur la joue car je n’ai encore embrassé personne et je ne veux pas que la première fois soit devant les caméras”.







De même, devant ledit médium, le protagoniste de Euphorie Il a également commenté ses projets sentimentaux pour l’avenir. « Un jour j’aurai une famille, mais je ne fixe pas de date, quand ça doit arriver, ça va« Sont ses mots avec lesquels il a laissé entendre que, du moins sa relation actuelle, il veut se détendre.