Zendaya jouera dans le prochain drame sportif de Luca Guadagnino

le réalisateur acclamé Luca Guadagnino est sur le point de commencer sa nouvelle production, le drame sportif dramatique, » Challengers ». Le cinéaste a déjà commencé à réunir le casting principal de l’histoire, comptant sur Zendaya, Josh O’Connor Oui Mike Faist, qui ont récemment confirmé leur participation au film. L’histoire suivra Tashi (Zendaya), un joueur de tennis professionnel qui travaille maintenant comme instructeur. Après avoir fait pression sur son mari, joué par Faist, pour qu’il devienne une légende du tennis, elle l’oblige à participer à l’événement « challenger », où il affrontera son ancien meilleur ami et ex-petit ami de Tashi Patric, joué par O’Connor. Le film commencerait la production au printemps de cette année.

Le scénario de » Challengers » Il sera écrit par le dramaturge et romancier Justin Kuritzkes, avec Amy Pascal produisant le drame. Guadagnino travaille sur plusieurs projets à venir en plus de » Challengers »y compris film d’horreur-romance »Tous les os » Protagonisée par Timothée Chalamet Oui taylor russellainsi qu’un biopic d’Audrey Hepburn avec Rooney Mara.

Zendaya s’est positionnée comme l’une des jeunes actrices les plus réussies de ces derniers temps. Il joue actuellement dans la série »Euphorie » sur HBO, dans son rôle de Rue Bennet, qui lui a valu un Emmy. De plus, il a récemment participé au box-office « Spider-Man : Pas de retour à la maison »jouant Michelle Jones, et a même joué dans le nominé aux Grammy Awards, »Dune » Film de Denis Villeneuve.

O’Connor, mieux connu pour son rôle principal dans plusieurs saisons de »La Couronne » Netflix, ainsi que dans » God’s Own Country », jouera dans la prochaine romance historique »L’histoire du son ». Faist, qui vient de jouer dans la réinvention de Steven Spielberg en 2021 de la comédie musicale classique ‘« West Side Story »apparaîtra dans » Pinball: L’homme qui a sauvé le jeu ». Aucun autre détail de casting n’a été publié pour » Challengers ».