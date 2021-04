Zendaya fera la voix de Lola Bunny dans «Space Jam: A New Legacy»

Après la grande vague de commentaires, à la fois positifs et négatifs, sur la nouvelle image de Lola Bunny dans la bande «Space Jam: A New Legacy», une grande attente aurait été créée sur qui serait en charge de fournir sa voix pour le personnage, des données qui ont déjà été révélées.

Un rapport de Divertissement hebdomadaire a révélé que ce n’était autre que l’actrice (et chanteuse occasionnelle) Zendaya, connue des fans de MCU pour son interprétation de MJ dans les bandes solo de « Spider-Man » dans ledit univers narratif, bien que ses origines remontent au Chaine Disney.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Godzilla vs Kong » pourrait durer jusqu’à 5 heures, selon le réalisateur

Zendaya avait des rôles principaux dans la série « Shake It Up » et « KC Undercover », où elle commençait à montrer ses talents dans la comédie. L’actrice a une carrière musicale qui met en évidence sa participation au film « The Greatest Showman », dans lequel elle a joué aux côtés de Hugh Jackman et Zac Efron.

L’actrice a également établi le record d’être la plus jeune personne à remporter un Emmy dans la catégorie «Performance exceptionnelle dans la principale actrice dans une série dramatique» grâce à son interprétation de Rue Bennett dans la série HBO «Euphoria».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Knives Out: Jamie Lee Curtis ne fera pas partie de la suite tant attendue

Dans «Space Jam: A New Legacy», Zendaya partage les crédits avec LeBron James, la star du film, ainsi que Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin Green et Cedric Joe. Les doubleurs comprennent Jeff Bergman et Eric Bauza dirigés par Malcolm D Lee avec Ryan Coogler en tant que producteur exécutif.

Ce sera la première apparition de Lola Bunny sur grand écran depuis la première de l’original « Space Jam » en 1996. Sur ce film, le personnage a été exprimé par l’actrice de la voix Kath Soucie, présentant le personnage à la programmation des Loony Toons la présentant comme l’élément le plus talentueux de la « Toon Squad » et de l’intérêt amoureux ultérieur de Bugs Bunny.