Zendaya évite les critiques sur l’écart d’âge de 12 ans avec la co-star de «  Malcolm & Marie  »

L’âge n’est rien d’autre qu’un nombre pour Zendaya.

L’acteur, 24 ans, veut que les gens se laissent aller quand il s’agit de discuter de la différence d’âge entre elle et sa co-vedette John David Washington, 36 ans, dans leur prochain film Netflix «Malcolm & Marie».

La différence d’âge de 12 ans entre les co-stars de « Malcolm & Marie » Zendaya et John David Washington a soulevé quelques sourcils, mais les stars n’y pensent pas beaucoup. Gracieuseté de Netflix

« Les gens oublient souvent – ce qui est compréhensible parce que je joue à 16 ans depuis que j’ai 16 ans, vous savez – (mais) je suis adulte », a-t-elle déclaré à « PEOPLE (the TV Show!) » « Je savais qu’en grandissant et en évoluant, il y aurait ce moment où je pourrais jouer quelqu’un de mon âge. »

Le couple dépeint un couple dans le film en noir et blanc, mais certains détracteurs se sont prononcés sur le fait qu’ils sont si éloignés en âge. Cet écart d’âge peut être amplifié par le fait que Zendaya a grandi devant la caméra en tant qu’enfant star et joue actuellement un lycéen sur «Euphoria» de HBO.

Zendaya et Washington jouent un couple dans leur nouveau film, « Malcolm & Marie ». Gracieuseté de Netflix

Dans «Malcolm & Marie», Washington joue un cinéaste et Zendaya dépeint sa petite amie. De retour à la maison après une première pour son nouveau projet, la nuit se déroule dans des directions inattendues et leur relation est mise à l’épreuve.

Les commentaires de Zendaya font écho à ceux de Washington, qui a également minimisé l’écart d’âge.

«Cela ne m’inquiétait pas parce qu’elle est une femme», a-t-il déclaré à Variety plus tôt ce mois-ci, interrogé sur leur différence d’âge. «Les gens vont voir dans ce film à quel point elle est une femme.»

Washington, le fils de la légende hollywoodienne Denzel Washington et de la chanteuse et actrice Pauletta Washington, a également souligné que s’il a peut-être plus d’années à son actif, Zendaya a en fait plus d’années à son actif dans le show business.

«Elle a beaucoup plus d’expérience que moi dans l’industrie», a expliqué Washington. «Je n’y suis que depuis sept ans. Elle y est depuis plus longtemps, alors j’apprends d’elle. Je suis la recrue.

Washington, qui a également joué dans «BlacKkKlansman» et «Tenet», dit Zendaya montre qu’elle a dépassé ses années dans «Malcolm & Marie».

«Ce que je suis vraiment excité pour les gens de voir quand le film sortira – ils vont voir à quel point elle est mature dans ce rôle», a-t-il déclaré.