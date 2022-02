Zendaya et Tom Hollland ont battu Blake Lively et Ryan Reynolds : ils forment le couple le plus stylé d’Hollywood

célébrités

Tom Holland et Zendaya sont l’un des couples préférés d’Hollywood, et maintenant qu’ils sont sortis de leur cachette, ils ont une fois de plus montré pourquoi ils sont tant aimés des fans. Voir!

© GettyTom Holland et Zendaya contre. Blake Lively et Ryan Reynolds

En 2021, la nouvelle que tous les fans attendaient est sortie : Tom Holland et Zendaya ont confirmé leur romance. Bien que ce ne soit pas la décision des acteurs, la vérité est que la fuite de leurs photos de baisers les a forcés à l’admettre. Les deux, jusqu’à présent dans leur carrière, ont gardé un profil bas respectable, mais maintenant leur vie amoureuse est devenue extrêmement publique. Ils sont tous deux connus dans le monde entier et comptent parmi les artistes les plus importants de leur génération. Leurs fans aiment donc les voir ensemble.

En fait, après la fuite des premières images d’eux deux, Tom Holland Oui Zendaya Ils ont cessé de se cacher. Les deux crient souvent leur amour sur les toits via Instagram et, de plus, il est clair qu’ils sont plus ensemble que jamais depuis qu’ils ont pris la décision d’acheter un manoir à Londres pour vivre ensemble. De même, à chaque sortie qu’ils apprécient, ils ne se cachent plus des paparazzis et on les voit très heureux les uns avec les autres.

Mais, la dernière sortie qu’ils ont faite a donné beaucoup à dire. Ce n’était pas à cause d’une crise ou d’une distance entre eux, mais plutôt que son style a attiré tous les regards. Il ne fait aucun doute qu’en plus d’être deux des meilleurs acteurs de ces derniers temps, ils sont au courant de la mode. De plus, selon les fans les looks qu’ils portaient les amènent au point de surpasser Blake Lively et Ryan Reynolds, qui sont considérés comme le couple le plus stylé d’Hollywood.

C’était mercredi dernier quand Tom et Zendaya Ils ont été filmés alors qu’ils sortaient d’un hôtel new-yorkais. Les allées et venues des acteurs sont inconnues, mais c’était certainement un événement formel. Eh bien, elle portait une impressionnante robe noire qui arrivait au-dessus de ses genoux et avait des manches longues. De plus, elle a façonné son look avec une ceinture qui correspondait non seulement à la robe, mais aussi à ses chaussures.

Quant à Tom Holland il a ébloui, une fois de plus, dans un costume gris. L’acteur a combiné le pantalon et la veste avec une chemise noire parfaitement assortie. D’autre part, il portait également des chaussures immaculées de la même couleur que sa chemise qui étaient impeccables avec l’ensemble de la tenue. Et ceci dit, sans aucun doute le Britannique et le chanteur se positionnent, en plus d’être les plus aimés, comme ceux qui ont le plus de style dans l’industrie.

