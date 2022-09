Zendaya entre dans l’histoire avec Second Euphoria Emmy Win

Zendaya a fait une fois de plus l’histoire des Emmys.





L’actrice et chanteuse mononyme a remporté son deuxième Emmy pour son rôle de Rue Bennett dans HBO’s Euphorie lundi soir, et ce faisant, est devenue la première femme noire à remporter deux fois le prix de la meilleure actrice principale dans une série dramatique. Cette victoire a également fait de Zendaya, qui a récemment eu 26 ans, la plus jeune double lauréate d’un Emmy de l’histoire.

Laura Linney (Ozark), Mélanie Lynskey (Vestes jaunes), Reese Witherspoon (L’émission du matin), Jodie Comer et Sandra Oh (Tuer Ève) étaient également en lice pour le prix de cette année.

L’actrice principale de Zendaya gagne en 2020 pour la première saison de Euphorie était aussi une première : à l’époque, elle était la plus jeune femme à obtenir cette distinction.

Zendaya était également en lice pour le très convoité drame exceptionnel en tant que producteur exécutif sur Euphoriela deuxième saison de HBO, mais la série a finalement perdu face à un autre drame provocateur de HBO Succession.





Zendaya partage son « plus grand souhait » pour Euphorie Impact du rôle

Le portrait de Zendaya de l’adolescent toxicomane Rue Bennett est granuleux et parfois difficile à regarder. S’étant tournée vers la drogue pour faire face à la perte tragique de son père et à une maladie mentale mal gérée, Rue a du mal à rester sobre et à gérer ses relations avec ses proches. Alors que l’adolescente sombre dans une rechute peu de temps après avoir quitté la cure de désintoxication, Zendaya étourdit par sa performance, montrant les côtés inconfortables et laids de la dépendance, d’autant plus que tout cela atteint son paroxysme dans le cinquième épisode de la saison 2.

L’actrice a déclaré qu’en fin de compte, elle espère que son travail sur la série aidera à guérir ceux qui ont l’impression de pouvoir s’identifier à Rue (ou à ses proches, la regardant presque impuissante alors qu’elle s’autodétruit).

« Mon plus grand souhait pour Euphorie était que cela pouvait aider à guérir les gens », a-t-elle déclaré, laissant entendre que ce n’était pas un rôle qu’elle prenait à la légère et remerciant les acteurs et l’équipe d’avoir créé « un endroit sûr pour faire [a] spectacle très difficile. »

« Je tiens à remercier tous ceux qui ont aimé Rue ou se sentent un Rue, je veux que vous sachiez que je suis très reconnaissante pour vos histoires », a-t-elle ajouté. « Je les porte avec moi et je les porte avec elle. »

Mettant également en vedette Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira et Maude Apatow, Euphorie Les saisons 1 et 2 sont désormais diffusées sur HBO Max.