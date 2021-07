Zendaya dit que la saison 2 d’Euphoria « ne sera pas une montre amusante »

Fans d’Euphoria… ce n’est pas une bonne nouvelle.

Impatient de Euphorie saison 2? Eh bien, gare cette pensée. Zendaya a confirmé que le deuxième volet de la série HBO très attendue ne sera « pas amusant à regarder ».

Euphorie créé en 2019 et nous étions obsédés dès le début. Des scènes avec plusieurs pénis nus à cette fanfiction controversée de Larry Stylinson, EuphorieLa description granuleuse de la vie d’adolescente était un peu traumatisante mais assez addictive. Zendaya incarne la toxicomane en convalescence Rue Bennett dans la série et elle a en fait remporté un Emmy pour ses efforts.

Euphorie la saison 1 nous a laissé beaucoup de questions sans réponse : Rue est-elle morte ? Jules reviendra-t-il ? Est-ce que notre bébé Fès va bien ?! Nous exigeons la vérité. Eh bien, selon Zendaya, l’avenir de nos ados préférés ne s’annonce pas très brillant…

« C’est une saison difficile, je suis un peu en plein milieu », a déclaré Zendaya à Teen Vogue. « J’ai eu environ 2h30 du matin hier soir, nous sommes dans le vif du sujet. Mais, vous savez, le spectacle était intense. Et c’est très personnel, non seulement pour nous-mêmes et pour toutes les personnes qui y travaillent. , mais aussi à d’autres personnes qui ont pu s’identifier si profondément aux personnages ou voir leurs expériences se refléter à travers Rue. Nous prenons donc cela très au sérieux. Et c’est vraiment un défi, c’est une saison difficile. «

Elle a poursuivi: « Ça va être difficile et ça va être dévastateur parfois, mais je pense que Rue mérite vraiment toute cette attention quand il s’agit de son personnage, parce que je pense qu’elle représente beaucoup pour tant de gens. Et j’espère les faire des gens fiers de nos représentations de Rue [and] où vont tous les personnages. Je pense que cette saison ne va pas être facile, cependant. Ce ne sera pas une montre amusante, je ne pense pas. Parfois. » Bon sang.

Il n’y a pas encore de date officielle de début de la saison 2 d’Euphorie, mais la saison 1 est sortie en juin 2019. Le tournage a été retardé en raison de la pandémie, mais comme Zendaya et d’autres membres de la distribution ont confirmé que la saison 2 est en production.

Surveillez cet endroit!

