Zendaya dit que la saison 2 d’ Euphoria va être « très dur », « et dévastatrice »

Bouclez votre ceinture, Euphoria 2 ! Il ressemble à la série de drame adolescent acclamé par la critique deuxième saison à venir va de l’être à tirer sur tous nos sentiments profonds

la star principale et gagnante d’un Emmy Zendaya dit qu’elle est la plus excitée que les fans voient dans l’avenir de la série HBO incluant les LGBTQ , et d’après ce qu’elle a dit, cela ressemble à Euphoria ‘ La deuxième saison (qui est actuellement en cours de tournage après avoir été retardée en raison de la pandémie mondiale en cours ) sort toutes sortes de drames qui nous garderont dans nos pires sentiments.

Lors de sa première création en 2019, Euphoria , qui a été écrit et créé par Sam Levinson et produit par Drake, était remarquable pour ne pas hésiter à aborder des sujets difficiles comme la toxicomanie, les traumatismes, la sexualité et l’identité. Il a également été noté pour son inclusion queer et trans, en particulier dans le scénario impliquant le personnage principal Rue (Zendaya) et sa relation en constante évolution avec son camarade de classe et amoureux Jules (joué par l’actrice trans Hunter Schafer).

Bien que les deux épisodes spéciaux d’une heure de l’émission nous aient donné les bases indispensable dont nous avions besoin de deux de nos personnages préférés à la télévision en ce moment, il est bon de savoir que nous n’aurons pas à attendre plus longtemps

