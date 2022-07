Zendaya devient la plus jeune nominée deux fois par intérim de l’histoire des Emmys

Zendaya entre dans l’histoire avec son rôle de Rue Bennett dans HBO Euphorie. L’actrice a reçu sa deuxième nomination aux Emmy ce matin, devenant ainsi la plus jeune nominée à deux reprises. De plus, l’actrice est désormais la plus jeune productrice nominée, car elle est productrice exécutive de la série à 25 ans. Ce ne sera pas la première fois que Zendaya laissera sa marque aux Emmys, puisqu’elle est devenue la plus jeune star à recevoir une victoire dans la catégorie Meilleure actrice principale en 2020.

Son personnage dans Euphorie est une toxicomane de 17 ans en difficulté, qu’elle a parfaitement interprétée tout au long de la série. Le reste de l’émission se concentre sur un ensemble d’élèves du secondaire aux prises avec des problèmes de drogue, de sexe et de violence. Euphorie étoiles Hunter Schafer, Angus Cloud, Jacob Elordi, Maude Apatow, Alexa Demie, Barbie Ferreira et Sydney Sweeney aux côtés de Zendaya.

Euphorie a été nominé pour 16 Emmy Awards au total, dont une série dramatique exceptionnelle; Actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique ; Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique avec Sydney Sweeney ; Casting exceptionnel pour une série dramatique ; Actrice invitée exceptionnelle dans une série dramatique avec Martha Kelly; et acteur invité exceptionnel dans une série dramatique avec Colman Domingo pour n’en nommer que quelques-uns.

Connectez-vous aux 74e Primetime Emmys le 12 septembre pour voir combien de récompenses Euphorie peut rentrer.

Zendaya est l’un des plus grands noms d’Hollywood

Zendaya est connue pour plus que son travail dans Euphorie. Au cours des cinq dernières années, l’actrice a joué dans plusieurs superproductions et a travaillé avec certains des plus grands noms de l’industrie. En 2017, Zendaya a commencé son travail dans le MCU, jouant MJ, l’intérêt amoureux de Peter Parker pour le Homme araignée trilogie. Elle a joué un rôle important dans les deux derniers films Spidey, qui ont collectivement rapporté plus de 3 milliards de dollars au box-office.

De plus, Zendaya a joué dans la comédie musicale 2017 Le plus grand showman aux côtés de Hugh Jackman, Michelle Williams et Zac Efron. 2021 serait une année énorme pour l’actrice. Elle est apparue dans trois succès hollywoodiens – son Spider-Man : Pas de retour à la maison rôle, Lola Bunny dans Space Jam : un nouvel héritageet Chani dans Denis Villeneuve Dune. Elle reprendra son rôle de Chani l’année prochaine lorsque Dune : Partie II sort en salles le 17 novembre 2023.

Zendaya continuera son rôle de Rue dans Euphorie Saison 3, où l’actrice de 25 ans devrait faire ses débuts en tant que réalisatrice. Deviendra-t-elle la plus jeune personne à remporter un Outstanding Direction Award ? Il serait imprudent de compter l’actrice record.