Zendaya brille dans la première bande-annonce des Challengers de Luca Guadagnino

Zendaya devient un incroyable joueur de tennis dans la première bande-annonce de Challengersle nouveau film du célèbre réalisateur italien Luca Guadagninoresponsable de Appelez-moi par votre nom, Suspiriales séries Nous sommes qui nous sommes et le drame de passage à l’âge adulte cannibale de 2022 Os et tout.







Voici le synopsis officiel et la bande-annonce du film :

« Du cinéaste visionnaire Luca Guadagnino, Challengers met en vedette Zendaya dans le rôle de Tashi Duncan, un ancien prodige du tennis devenu entraîneur et une force de la nature qui ne s’excuse pas pour son jeu sur et en dehors du terrain. Mariée à un champion sur une série de défaites, la stratégie de Tashi pour la rédemption de son mari prend une tournure surprenante lorsqu’il doit affronter Patrick, son ancien meilleur ami et ancien petit ami de Tashi. Alors que leurs passés et leurs présents se heurtent et que les tensions montent, Tashi doit se demander ce qu’il en coûtera pour gagner.

Challengers met également en vedette Mike Faist (West Side Story) comme Art Donaldson et Josh O’Connor (La Couronne) comme Patrick Zweig. Le film est produit par Amy Pascal, Rachel O’Connor et Guadagnino et Zendaya eux-mêmes. L’histoire est basée sur un scénario écrit par Justin Kuritzkes, qui écrit actuellement un autre film pour Guadagnino intitulé Queer qui est basé sur le roman du même nom de William S. Burroughs.

Le présent et l’avenir brillants de Zendaya

Nul doute que Luca Guadagnino sait très bien choisir ses stars. En 2017, il propulse Timothée Chalamet au rang de star grâce à son interprétation d’Elio dans Appelez-moi par votre nomet voilà qu’il met l’une des plus grandes stars du moment aux manettes de son nouveau film.

Zendaya, qui retrouvera bientôt Chalamet sur grand écran dans Dune Partie II, vit l’un des meilleurs moments de sa carrière. Chani, son personnage dans l’adaptation par Denis Villeneuve des romans de Frank Herbert, sera l’un des principaux protagonistes de la suite, après être brièvement apparu dans le premier volet.

De plus, l’actrice s’apprête à revenir jouer Rue Bennett, le personnage principal de la série qui lui a valu son premier Golden Globe et deux Emmys, Euphorie. Actuellement en pause en raison de la grève des scénaristes, l’émission devrait revenir sur HBO fin 2024 ou début 2025, toujours comme l’une des séries les plus réussies du réseau.

Compte tenu de la fin de la deuxième saison de la série, l’actrice devra relever un énorme défi dans les nouveaux épisodes avec Rue traversant certains de ses moments les plus difficiles après une rechute.

Finalement, Zendaya reprendra également son rôle de MJ pour Tom Holland’s Homme araignée quatrième épisode, bien que l’on ne sache toujours pas comment son personnage s’intégrera dans l’histoire après les événements de Pas de retour à la maisoncar ni elle ni aucune des autres personnes de la vie de Peter Parker ne se souviennent de lui.

Spiderman 4 est actuellement en cours de développement, mais il faudra encore attendre quelques années avant que le film ne sorte en salles. Challengerspour sa part, sort en salles le 15 septembre.