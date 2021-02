Zendaya admet qu’elle est un nerd des dunes maintenant, mais n’a toujours pas vu le nouveau film

Zendaya n’a pas vu son propre Dune remake encore, mais elle admet être un « nerd » de la franchise Dune maintenant. L’adaptation tant attendue sur grand écran de Denis Villeneuve du roman de science-fiction emblématique de Frank Herbert devait sortir en salles en décembre dernier pour Noël. Cependant, la crise de santé publique a forcé Warner Bros.et Legendary à retarder le film jusqu’à cet automne. Quant à savoir s’il pourra conserver sa date de sortie 2021, cela n’est pas clair pour le moment.

Tandis que Zendaya Coleman n’a pas vu le nouveau Dune film encore, elle est excitée pour elle-même et les fans de voir enfin ce que Denis Villeneuve a fait avec le matériel source. « C’est une si belle chose et je geeks comme tout le monde. J’ai hâte de le voir et j’ai hâte que les gens le voient. C’est spécial », a déclaré l’actrice dans une nouvelle interview avec Stephen Colbert . Elle a ajouté: « Je suis devenue une Dune nerd, bien sûr. Je suis très, très excité. Je me sens tellement chanceux – incroyablement chanceux – d’en faire partie. «

Zendaya dépeint Chani, une femme Fremen qui est l’intérêt amoureux de Paul Atreides de Timothée Chalamet dans Dune. Quant au travail sur le plateau, Zendaya dit que les acteurs et l’équipe se sont bien amusés, malgré certaines des conditions météorologiques difficiles à Wadi Rum, en Jordanie. « Tout le monde est si charmant. Timothée est devenu l’un de mes amis les plus proches et il est adorable et si talentueux », a déclaré Zendaya. «Timothée venait avec son petit haut-parleur et tout le monde commençait à entrer et ensuite nous commençions simplement à danser. Elle a ajouté que Javier Bardem avait des mouvements de danse assez sérieux.

Dans une interview d’août 2020, Zendaya a révélé qu’elle n’avait pas un grand rôle dans Dune. « Dune était incroyable « , dit-elle. » Je n’étais pas vraiment dedans, alors quand je regardais la bande-annonce, je me suis dit: ‘Oh mon Dieu!’ « Zendaya dit qu’elle a contacté Timothée Chalamet après que la première bande-annonce soit partager son enthousiasme pour lui.Il y a beaucoup de pression sur le film pour bien faire au box-office, tout en restant fidèle à la matière source dense de Frank Herbert, mais Zendaya semble confiant que Denis Villeneuve a réussi à réussir.

Bien que Zendaya n’ait peut-être pas un grand rôle dans Dune, elle pourrait éventuellement avoir un rôle élargi si Denis Villeneuve est capable de terminer la suite. Le réalisateur a toujours prévu de transformer le premier livre en deux films, bien que cela puisse être en danger pour le moment, en raison des conditions instables de l’industrie du divertissement. Plus de 60% des salles de cinéma en Amérique du Nord sont toujours fermées, et Villeneuve veut Dune en première dans les salles pour offrir aux téléspectateurs une expérience complète. Il n’est pas intéressé par Warner Bros.sortant le film dans les salles et HBO Max le même jour, donc nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passe. Vous pouvez regarder l’interview de Zendaya ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube The Late Show avec Stephen Colbert.

Sujets: Dune