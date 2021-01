Zendaya aborde le retour de bâton sur l’écart d’âge avec John David Washington dans un nouveau film

En regardant, je suppose, ton plus jeune frère maintenant, tu sais, ils ont grandi. Il est donc difficile pour les gens de comprendre que j’ai grandi dans la vraie vie. Tu sais, même si je joue encore un adolescent à la télévision. «

Malcolm et Marie sortira sur Netflix le 5 février et en ce qui concerne les opinions de John David Washington – eh bien, il n’est pas « préoccupé » par une réaction négative, le joueur de 36 ans disant que c’était « lui apprenant d’elle ».

Dans une interview avec Variety, quand on lui a posé des questions sur Zendaya, Washington a déclaré: «Les gens vont voir dans ce film à quel point elle est une femme.

« Elle a beaucoup plus d’expérience que moi dans l’industrie. Je ne suis dans ce domaine que depuis sept ans. Elle y est depuis plus longtemps, alors j’apprends d’elle. Je suis la recrue. Je m’appuyais sur elle pendant beaucoup.

«Certaines des histoires qu’elle a partagées sur ce qu’elle a dû traverser avec Twitter et tout. J’ai apprécié sa sagesse et son discernement dans ce domaine. J’admire cela.

« Nous parlons de polyvalence et [director] Sam [Levinson] et Zendaya a apporté les deux. «

Quelqu’un d’autre a défendu le casting de la paire, en disant: « Je comprendrais le chahut à propos de la différence d’âge de Zendaya et John David Washington si elle avait 18 ans mais qu’elle pousse 25.«

Malcolm et Marie se concentre sur la relation entre un réalisateur et sa petite amie, qui est testée après leur retour à la maison après la première de son film et en attendant les réponses des critiques.