Zendaya a veillé à ce que l’équipe de son nouveau film «  Malcolm & Marie  » reçoive des parts

Zendaya a veillé à ce que toutes les personnes impliquées dans la réalisation de son prochain film « Malcolm & Marie » aient l’opportunité de détenir des actions qui fourniraient un bonus lorsque le film serait vendu.

Le nouveau drame, qui fait le buzz aux Oscars, a été réalisé avec un équipage squelette pendant la quarantaine. Beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le plateau étaient de l’émission à succès de Zendaya, « Euphoria ».

Zendaya.

« C’était un truc tellement soudé et familial parce que ce sont les membres de mon équipe de » Euphoria « », a déclaré l’acteur de 24 ans lors d’un panel Zoom de la Hollywood Foreign Press Association en l’honneur du Sundance Film Festival, qui se déroule du 28 janvier au 3 février.

En plus de se coiffer et de se maquiller, et d’apporter des vêtements de son propre placard, Zendaya et sa co-star, John-David Washington, ont des crédits de producteur et ont également eu leur mot à dire dans la structure financière des noirs et des- film blanc.

« Nous avons pu créer cette structure financière sur laquelle tous nos membres d’équipage ont également obtenu des points, alors quand elle s’est vendue, ils ont également fait de l’argent, alors j’espère que ce sera un système qui pourra continuer », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il est important que nous prenions soin de notre peuple. »

John David Washington et Zendaya dans «Malcom & Marie». DOMINIC MILLER / NETFLIX

Que sont les points de film?

Les points sont comme des actions d’actions dans un film, ce qui permet aux personnes qui les possèdent (généralement les principales stars) d’être récompensées par un salaire supplémentaire si le film rapporte de l’argent. En général, un point équivaut à un pour cent. « Malcolm & Marie » vendu à Netflix pour 30 millions de dollars, selon Variety, ce qui signifie que tous les acteurs et l’équipe qui avaient des points ont probablement été largement récompensés pour leur travail. Donc, même si un membre d’équipage n’avait qu’un seul point, cela pourrait équivaloir à 300000 € de profit pour eux de la vente à Netflix.

«C’était juste la bonne chose à faire», a déclaré Zendaya à Variety. «Ce sont les gens qui ont posé toutes les pistes et qui ont été avec nous pendant tout ce temps – et y ont littéralement mis leur sang, leur sueur et leurs larmes.»

Zendaya, qui à 24 ans est devenue la plus jeune lauréate d’un Emmy pour l’actrice principale dans le théâtre, a été rejoint sur le panel de Sundance avec Andra Day, Robin Wright, Sia et Halle Berry. En 2002, Berry est devenue la première et est toujours la seule femme noire à remporter le prix de la meilleure actrice pour sa performance dans « Monster’s Ball ».

L’acteur, 54 ans, a fait l’éloge de Zendaya samedi et a salué l’impact qu’elle continuera à avoir sur Hollywood.

«À 24 ans, elle peut avoir une idée et aller la mener à bien et obtenir suffisamment de soutien derrière elle pour y parvenir et pour lui donner le pouvoir et conserver la créativité, je pense que cela en dit long sur ce que nous avons obtenu et c’est ce que me donne envie de continuer à me battre, à cause de Zendaya, à 24 ans, une femme noire peut le faire », a déclaré Berry. « Elle est la preuve que les choses changent et je ne pourrais pas être plus fier et je sais que vous ne pouvez probablement pas être plus fier de vous-même, ce qui est le plus important. »

« Malcolm & Marie » sortira sur Netflix et dans certaines salles le 5 février.