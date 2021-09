Zendaya a trouvé la meilleure façon de passer son anniversaire et ce n’est pas avec Tom Holland

Bien qu’il ait joué dans une belle romance de la trilogie Spider-Man, Tom Holland et Zendaya ils ont une alchimie qui va au-delà de la fiction. Dès le tout premier film du plus jeune super-héros de Marvel, les acteurs se sont connectés instantanément et leurs bonnes vibrations ont été instantanées. Au début, ils n’étaient que des amis, mais ensuite les rumeurs ont commencé.

Pendant des années, les deux Zendaya Quoi Tom Holland ils se sont mêlés à des spéculations amoureuses. Cependant, chaque fois qu’ils en ont eu l’occasion, ils ont pris sur eux de la nier. Mais, plus tôt cette année, leur amour ne pouvait pas rester caché et ils ont été capturés par Page Six en train de s’embrasser dans une voiture.

Holland et les premières photos de Zendaya ensemble. Source : (Page 6)



A tel point que, malgré le fait qu’aucun d’entre eux n’en ait parlé, cela aurait confirmé ce que les fans veulent tant : Tom Holland et Zendaya ils sont plus proches que jamais. En fait, celui qui a fini de l’exposer était le Britannique puisque, il y a quelques heures à peine, il a salué sa compagne très tendrement le jour de son anniversaire. Via Instagram, l’acteur a écrit une douce dédicace.

La photo avec laquelle Holland a salué Zendaya.



Cependant, au-delà de l’amour que Holland a montré dans sa publication avec laquelle il a touché tous ses disciples, elle l’a ignoré. Bien qu’il ait répondu au message de son partenaire en disant qu’il l’appellerait immédiatement, il semble qu’ils n’aient pas passé la journée ensemble. C’est que, selon les publications que Zendaya a faites, son attention était dirigée ailleurs.

En effet, tôt le matin, l’ancienne star de Disney a partagé une carte postale du tournage de Euphorie, la série qu’il joue dans HBO Max, et dont il tourne la deuxième saison. Au-delà que rien n’est vu ne révèle quoi que ce soit sur une scène, l’artiste a écrit : « il n’y a pas d’autre endroit où je préfère passer mon anniversaire”. Et, bien que tout indique qu’il s’agit d’un sarcasme, Hollande a été ignorée pendant de longues heures.

C’est ainsi que Zendaya a passé son anniversaire.



Zendaya fête ses 25 ans, mais c’est le premier qu’elle partage avec Tom en couple. À tel point que, bientôt, on s’attend à ce que les acteurs montrent à nouveau leur amour lors d’un rendez-vous romantique comme ceux qu’ils ont vécu il y a des semaines.