Zendaya à rompu le silence après la fuite de son histoire avec Tom Holland

Malgré que cinq mois pour aller pour sa première, Homme araignée: NO WAY HOME C’est une tendance permanente chez les fans de Marvel et pas toujours strictement cinématographique. C’est que la semaine dernière l’idylle entre ses stars Zendaya et Tom Holland s’est révélée, au grand délire du public. Les acteurs avaient gardé un profil bas jusqu’à présent,

mais ce vendredi l’interprète de MJ a rompu le silence dans une interview après les fuites. Qu’a t’il dit?

L’artiste de 24 ans a donné une interview pour le cycle de Victor Cruz de Daily Pop qui a été publié dans les dernières heures.

Bien qu’il n’ait pas été interrogé directement sur sa cour avec l’acteur Peter Parker, Zendaya a parlé exclusivement de Spider-Man et de sa relation avec les acteurs.

« Nous étions tous en train d’absorber et de prendre le temps de profiter du moment, d’être ensemble et d’être si reconnaissants pour cette expérience. C’est si spécial que nous ayons tous grandi ensemble. », a commencé à être proche de ses pairs, en particulier Holland et Jacob Bataillon.

Ayant le même âge, ils se sont vite entendus sur le plateau de tournage et se sont soutenus.

Spider-Man : No Way Home sera-t-il le dernier film de Zendaya et Tom Holland ?

Le protagoniste de Malcolm & Marie Il a également évoqué les sentiments après avoir terminé le tournage de la bande et a mis en doute sa continuité dans le MCU. « C’était très amusant de filmer le troisième volet, No Way Home, mais aussi un peu aigre-doux parce qu’on ne sait pas si on va en faire un autre. Est-ce que ce sera trois et c’est tout ? Comme vous en faites normalement trois des films et c’est tout. » il a exprimé son inquiétude.

La jeune femme a également indiqué qu’elle se sentait responsable de faire une franchise aussi importante car « il y a eu tellement de Spideys différents avant » que votre intention est « rendez tout le monde fier. »

De cette façon, l’actrice a évité de parler directement de sa romance avec Holland lors de sa première apparition publique. Le 2 juillet, elle a été photographiée avec son partenaire dans une voiture et il n’y avait aucun doute sur leur relation. D’une amitié sur les plateaux de tournage il est passé à un plus grand engagement, Vont-ils l’annoncer à tout le monde ?