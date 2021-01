Zendaya a révélé comment Malcolm et Marie sont nés en quarantaine

La carrière montante de Zendaya a été interrompue début 2020 par la pandémie de coronavirus qui a paralysé le monde. L’actrice de 24 ans a souffert de la quarantaine, mais aussi en a profité pour concevoir son prochain film Netflix, Malcolm et Marie. Dans une interview, il a révélé comment la bande est née et il a avoué son angoisse pendant les jours de détention. Qu’a t’il dit?

L’artiste a commencé son parcours d’actrice chez Disney quand elle était enfant et depuis, elle n’a pas connu de rupture aussi prononcée que l’année dernière. Comme beaucoup de gens, Il a traversé différents états d’esprit jusqu’à se demander qui il était vraiment s’il n’était pas sur scène.

«C’était la première fois que je pensais, qui suis-je sans ça? Ce qui est très effrayant à affronter et à surmonter, car je ne connais pas vraiment Zendaya en dehors du Zendaya avec lequel elle travaille. Je ne savais pas à quel point mon travail et mon art faisaient partie de mon identité humaine « , a-t-il avoué lors de conversations avec le Magazine GQ dont la couverture est en vedette dans son numéro de février.

Zendaya en couverture de GQ Février 2021 (GQ)



L’isolement l’a défiée, mais elle a réussi. Dans les conversations qu’il avait tous les deux jours avec son ami et créateur d’Euphoria, Sam Levinson, une idée est née qui est aujourd’hui à quelques jours d’atterrir sur Netflix avec un film. Dans ces appels, ils ont fait la catharsis, ils ont accompagné et un jour, Zendaya a jeté sur la table la possibilité de faire un film.







Zendaya a créé Malcolm & Marie en pleine quarantaine

« Et si nous pouvions faire un film dans les limites de la quarantaine? À quoi ça ressemble? Est-ce même possible? », a proposé la jeune femme et a commencé à partager des idées avec le réalisateur. Enfin, ils sont parvenus à un accord pour faire quelque chose « intime, laid et romantique ». Levinson a commencé à écrire et là tout a commencé.

Zendaya est la cinquième célébrité la plus suivie sur Instagram avec 83,5 millions (GQ)



Rejoint John David Washington au projet et le tournage a été fait en secret depuis 17 juin au 2 juillet à Caterpillar House, une résidence à Carmel, en Californie. Le tournage a été réalisé avec des protocoles sanitaires stricts et en un temps record Il sera sur l’écran Netflix ce 5 février.

Zendaya a affirmé que le rôle de Marie lui donnait la capacité de s’autonomiser à l’écran avec « un propre arc » Contrairement à d’autres rôles qui lui ont été proposés et refusés. De plus, il a su exprimer un côté inhabituel à sa personnalité. «Je ne crie pas. Je ne suis pas une personne très controversée, mais c’est bien de dire de la merde. « , conclut-il.