« Je n’ai pas encore été embrassé donc je ne veux pas que le baiser soit filmé. »

Zendaya a refusé d’avoir son premier baiser à l’écran alors qu’elle jouait dans Disney Channel Secoue le.

Les Euphorie L’actrice a joué Rocky Blue aux côtés de Bella Thorne (qui jouait CeCe Jones) dans la série pour adolescents, qui suivait les aventures des meilleurs amis Rocky et CeCe alors qu’ils tentaient de décrocher un rôle de danseur dans une émission locale.

L’émission, qui s’est déroulée de 2010 à 2013, a vu Rocky tomber amoureux de Logan Hunter. Cependant, Zendaya a révélé qu’elle avait refusé de s’embrasser à l’écran dans une nouvelle interview avec British Vogue. Elle a dit : « Je me souviens avoir été sur Secoue le et en me disant ‘Je ne vais pas faire ça. Je vais l’embrasser sur la joue parce que je n’ai pas encore été embrassé donc je ne veux pas que le baiser soit filmé.' »

Zendaya a refusé que son premier baiser soit filmé pour une émission de télévision. Photo : Elisabetta A. Villa/Getty Images, Disney Channel

Depuis lors, il est clair que Zendaya surveille de très près sa vie privée et ses moments personnels, en particulier lorsqu’il s’agit de sa vie amoureuse.

Dans son interview, il a été expliqué comment Zendaya avait agi aux côtés de « presque tous les petits amis d’Internet », y compris Jacob Elordi dans Euphorie, Zac Efron dans Le plus grand showman et plus récemment Timothée Chalamet dans Dune. « Oui, j’ai vu ces tweets », a-t-elle répondu, omettant de confirmer s’il y avait eu quelque chose de romantique entre elle et ses co-stars.

Si vous voulez obtenir une bombe comme Zendaya, ce ne sera pas facile. Vous aurez besoin de l’approbation de son père et de ses deux frères aînés. « Bonne chance à qui veut s’en charger », a ajouté Zendaya. Apparemment, l’homme assez courageux pour le faire est Tom Holland.

Comme vous le savez, Zendaya serait en couple avec elle Homme araignée co-star – pour le plus grand plaisir de leurs fans. Les rumeurs ont en fait commencé en 2016 lorsque les deux tournaient pour Spider-Man : Retrouvailles. Bien sûr, tous deux ont insisté d’innombrables fois sur le fait qu’ils étaient simplement de bons amis et rien de plus.

Cependant, en juillet, les fans ont obtenu le match qu’ils espéraient après que Zendaya et Tom ont été photographiés en train de s’embrasser dans la voiture (apparemment, les photos ont été prises le lendemain de l’interview de Zendaya avec Vogue.)

Ajoutant encore plus de carburant au feu, Zendaya et Tom ont récemment été surpris en train de regarder extrêmement fermer à un mariage ensemble. Les invités ont partagé des images du couple souriant et dansant ensemble, se tenant la main et Tom tirant affectueusement la manche de Zendaya.

Hélas, ni Tom ni Zendaya n’ont confirmé quoi que ce soit ni abordé les photos virales. Cependant, Tom a partagé une adorable photo avec Zendaya pour marquer son 25e anniversaire. Il a sous-titré le message: « Mon MJ, passe le plus heureux des anniversaires. Passe-moi un appel quand tu es debout xxx. »

