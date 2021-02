Zendaya a parlé de ses débuts en tant que productrice sur Malcom et Marie

Ce vendredi 5 février, le nouveau film original de Netflix est sorti: Malcom et Marie. Il est réalisé par Sam Levinson et stars Zendaya et John David Washington.

Malcom et Marie nous montre un réalisateur et sa petite amie rentrant chez eux après la première du film qui pourrait lui faire la gloire. En attendant les réponses des critiques, les problèmes de leur relation commencent à se manifester et leur amour est mis à l’épreuve.

Après la première du film, les utilisateurs de Netflix ont été surpris par la performance de Zendaya et la profilent déjà comme l’une des candidates pour remporter un Oscar. Mais qu’a dit l’actrice elle-même à propos de ce film?

Dans une interview avec Netflix Queue, Zendaya a avoué ce que c’était que d’enregistrer secrètement cette cassette, ce qu’elle ressentait en jouant à Marie et ses sentiments après ses débuts en tant que productrice.

Malcom and Marie a été filmé au milieu de la pandémie COVID-19, tandis que le reste des productions a été suspendu: « Zendaya m’a donné l’idée de faire un film. Nous savions qu’il devait être tourné en un seul endroit en raison des dangers du COVID. Nous savions aussi que nous ne pouvions pas avoir un casting génial, il devait être petit et plus intime film, » a déclaré Sam Levinson, réalisateur du film.







Zendaya a ajouté: «Quand Sam a parlé de décaper des choses, de les filmer en noir et blanc et d’essayer de créer une équipe de travail avec les gens d’Euphoria, cela m’a semblé incroyable. L’équipe d’Euphoria est ma deuxième famille. Nous étions tous sans travail au temps.. C’était une opportunité incroyable. «

En plus de se montrer en tant qu’actrice, Zendaya a également fait ses débuts en tant que productrice, bien qu’elle ait déjà eu des collaborations dans Euphoria et dans la série pour adolescents Disney, KC Undercover, c’était sa première fois en tant que productrice exécutive: « J’ai beaucoup cru en cette idée et en voulant me remettre en question non seulement en tant qu’actrice mais aussi en tant que femme d’affaires et créative., mettre mon propre argent dans quelque chose et apprendre ce qu’il faut pour monter une production «

De même, il a déclaré que tous ceux qui ont participé au film avaient une juste part: « Le fait que nous puissions tous avoir des capitaux propres dans le film est inconnu. Il s’agit vraiment de déconstruire ou de recréer la façon dont les films sont financés et réalisés. Chacun a un droit et une propriété dans notre film parce que tout le monde a fait le travail. »