Zendaya a parlé de rumeurs de grossesse avec Tom Holland et a été franc

Les acteurs ont été victimes de rumeurs de grossesse et, après tant de spéculations, elle a décidé de répondre. Voir!

© @zendayaZendaya et Tom Holland

Tom Holland Oui Zendaya, qui s’est rencontré lors du tournage de Spider-Man chez Marvel, a noué une relation unique. Dans un premier temps, les acteurs se sont déclarés bons amis, au point de se considérer comme des frères, mais ensuite ils sont allés plus loin. C’était l’année dernière, quand les deux ont été vus s’embrasser dans les rues de Los Angeles et, plus tard, ils n’ont eu d’autre choix que d’admettre leur cour, ce qui a ravi leurs fans.

C’est parce que, plus d’une fois, Tom Holland Oui Zendaya ils ont été victimes de rumeurs d’amour bien avant de devenir un couple. Leur alchimie indéniable devant les caméras a été ce qui les a amenés à être la cible de ces rumeurs qui, il y a tout juste un an, sont devenues réalité. Mais, force est de constater qu’au-delà du fait que les interprètes ont confirmé leur lien, les spéculations autour d’eux n’ont pas cessé.

Le dernier, cependant, a irrité Zendaya. Est-ce que, via TikTok, une vidéo est devenue virale dans laquelle il a été confirmé que la chanteuse était également enceinte de Tom Holland. D’après ce qui apparaît dans l’audiovisuel, une publication est vue comme si elle provenait de son profil Instagram officiel partageant une échographie du bébé présumé. Cependant, la réalité est qu’il s’agit d’un faux tendance dans lequel, après avoir montré ladite image, Kris Jenner apparaît dansant et annonçant qu’il s’agissait d’un canular.

En tout cas, au-delà du fait que la même vidéo TikTok dit qu’il s’agit de fausses nouvelles, beaucoup en sont venus à croire que l’artiste pourrait être enceinte. C’est pourquoi, immédiatement, elle a décidé de clarifier la situation et a été directe avec ses partisans. À travers ses histoires Instagram, Zendaya a écrit: « C’est pourquoi j’évite Twitter. Ils inventent des choses sans raison, chaque semaine», niant ainsi l’arrivée de leur premier enfant.

Puis, dans une autre histoire, il a noté : «Quoi qu’il en soit, revenons au tournage des Challengers», indiquant clairement que c’est réel. Pour sa part, Tom Hollandn’est pas sorti pour en parler, mais déjà avec la réponse de Zendaya C’est plus que suffisant. La réalité est que les acteurs ne font que commencer leur relation et font de leur mieux pour rester à l’écart des médias.

