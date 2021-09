Zendaya a fait l’éloge de Chalamet avant la première de Dune

Près de trois décennies, il a fallu Hollywood reprendre l’histoire écrite par François Herbert et le ramener sur grand écran. En 1984, David lyncher Il dirigea Dune, un film dont on ne se souvient pas de manière positive, et maintenant Denis Villeneuve a la possibilité d’amender la dette que le cinéma a envers les fans de la saga. Avec un casting de premier ordre, le film fera ses débuts dans les salles en octobre (il n’arrivera en Espagne qu’en décembre).







Dans une récente interview avec Empire, Zendaya parlé de leur relation Timothée Chalamet. Les deux incarnent des personnages centraux de l’intrigue, mais face à face. « J’ai rencontre Timothée Chalamet dans mon test de chimie « , a déclaré l’actrice de Euphorie, qui a souligné que son camarade de casting « A beaucoup de talent ». De plus, il a souligné les bonnes relations qu’ils ont eues après le tournage : « J’avais l’impression que nous nous connaissions depuis toujours, comme si j’étais un ami avec qui j’ai grandi. Nous sommes devenus de très bons amis « .

Dune se concentre sur un avenir dystopique dans lequel la population de la planète caladan se déplace vers Arrakis à la recherche d’un médicament appelé « Mélange ». Ce produit est ce qui leur permet de naviguer en toute sécurité et est extrait de dangereux vers carnivores qui vivent dans Arrakis. Chalamet sera Paul Atréides, le protagoniste du film, qui rêve de Chani (Zendaya), l’un des membres du peuple autochtone qui vit Arrakis, les fremen.

Zendaya et Timothée Chalamet sont deux des acteurs les plus importants de leur génération. (Photos Warner Bros.)



Quand Dune sera-t-il vu sur HBO Max

D’ici fin 2020, Photos de Warner Bros. et HBO Max a annoncé qu’ils commenceraient à réaliser des premières hybrides pour lutter contre la faible fréquentation des théâtres laissée par le coronavirus. Cela a été remis en question par des réalisateurs comme Christophe Nolan, qui a refusé de reporter le lancement de Principe, et Denis Villeneuve, Qu’est-ce que tu voulais Dune respecter la fenêtre de sortie de plus d’un mois pour augmenter les revenus du box-office. Cependant, cela n’a pas été respecté par le studio et le réalisateur a finalement accepté qu’il en soit ainsi, disant que « L’ennemi c’est la pandémie ».

Chalamet jouera le rôle de Kyle MacLachlan dans le film Lynch. (Photos Warner Bros.)



Pour l’Amérique latine, cependant, la situation ne changera pas beaucoup. Le modèle de version hybride ne fonctionne qu’aux États-Unis, où Dune arrivera le 22 octobre à la fois dans les salles et via la plate-forme de Diffusion. Pour la région latine, le lancement sera donné une semaine avant, le 14 octobre et ne sera disponible qu’en HBO Max fin novembre ou début décembre.