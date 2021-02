« Quelle est la qualité que j’aime le plus chez quelqu’un? Je dirais que la » gentillesse « n’est pas la meilleure façon de la décrire. »

Lorsque vous êtes une célébrité, on vous pose toujours des questions sur votre vie personnelle, en particulier en ce qui concerne les rencontres. Eh bien, on a récemment demandé à Zendaya ce qu’elle recherchait chez un autre significatif et elle l’a géré avec facilité.

Le Homme araignée et Euphorie L’actrice a récemment été interviewée par Vanity Fair pour leur série de vidéos The Proust Questionnaire après la sortie de son nouveau film Netflix Malcolm et Marie. On lui a demandé: « Quelle est la qualité que vous aimez le plus chez un homme? » Zendaya a rapidement corrigé la question spécifique au genre, et a répondu: « J’aime le plus chez une personne, que diriez-vous de cela?

Elle a ajouté: « Quelle est la qualité que j’aime le plus chez quelqu’un? Je dirais que la » gentillesse « n’est pas la meilleure façon de la décrire, mais certaines personnes sont juste de bonnes personnes et vous pouvez juste la ressentir. Et je ne le fais pas. Je sais comment l’expliquer, mais il y a cette petite étincelle qu’ils ont, ou cette petite chose spéciale qu’ils ont, qui fait que vous vous sentez en sécurité et heureux autour d’eux. Je ne sais pas ce que c’est, mais certaines personnes l’ont et c’est spécial . «

Zendaya a corrigé une question de rencontre spécifique au sexe de la meilleure façon. Photo: Steven Ferdman / , @zendaya via Instagram

On a alors posé à Zendaya la même question à propos d’une femme, et elle a simplement répondu: « Eh bien, je suppose que c’est la même réponse. »

Bien sûr, nous savons tous que Zendaya n’a pas peur de défier les stéréotypes de genre. Dans une interview accordée à Elle en 2016, Zendaya a déclaré qu’elle ne laissait pas les normes de genre restreindre ses choix de mode. « J’aime jouer avec la mode et contourner les » règles « , ou quoi était ‘règles ‘- il n’y a plus de règles, vous savez? »expliqua-t-elle.



Zendaya assiste alors que BAZAAR de Harper célèbre « ICONS By Carine Roitfeld ». Photo: Jamie McCarthy / pour BAZAAR de Harper

« La mode est bien plus grande que ça et il s’agit de porter quoi tu veux et porter ce qui fait tu se sentir à l’aise et ce qui fait tu se sentir confiant. Donc, je ne crois pas qu’une étiquette sur une chemise ou dans une robe devrait me dire que je ne peux pas porter de t-shirt ou de pantalon parce qu’elle devrait dire «femme» ou «homme» dessus, vous savez? Ce n’est tout simplement pas ainsi que cela devrait fonctionner. »

