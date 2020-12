Zen + Daniela Darcourt: rock péruvien et salsa péruvienne se rencontrent dans la chanson « Fuego Eterno » | 45S

Après avoir joué au mystère pendant plusieurs mois, la collaboration Zen est enfin apparue. Les rockers péruviens avaient déjà avancé qu’il s’agissait d’une femme dont le domaine d’action n’était pas le rock, ce qui a soulevé de nombreux soupçons chez leurs fans. Maintenant nous savons qu’il ne s’agit de rien de plus ni de moins que Daniela Darcourt, l’un des chanteurs les plus populaires de la scène salsa contemporaine au Pérou, aussi appelé «salsa perucha».

La chanson est intitulée « Feu éternel»Et, contrairement à ce que l’on aurait pu croire, il ne s’agit pas d’une fusion. C’est plutôt une ballade rock qui pourrait bien appartenir au Zen, dans laquelle Jhovan Tomasevich et Daniela Darcourt interprètent les voix d’un couple qui refuse de se séparer.

Au-delà du goût que l’on peut avoir ou non pour cette chanson, il y a quelque chose auquel il faut faire attention. Nous sommes confrontés à un cas isolé et sans précédent. Deux artistes à succès, chacun de son genre, se réunissent pour créer une œuvre qui pourrait chacun attirer de nouveaux publics.

C’est plus impressionnant du côté du rock péruvien, un mouvement historiquement réticent à partager la scène avec d’autres artistes et encore plus avec d’autres aspects de la musique. Il arrive que Jhovan soit en faveur de rompre avec cette coutume rétrograde et puriste.

«Les groupes de rock ici, c’est moi, moi, moi et moi. Nous ne travaillons pas sur des collaborations pas même avec d’autres groupes de style similaire. Cependant, l’une des choses qui a brisé toutes ces façons de voir la musique a probablement été le genre urbain. Dans le genre urbain, ce qu’ils ont fait, c’est de se réunir pour faire remonter le genre et le faire vivre pendant tant d’années », expliquait le leader du Zen dans une interview à Garaje del Rock en septembre de cette année.

Après cela, il a assuré que son groupe travaillerait pour briser le moule, pour diriger la nouvelle scène, pour combler le vide de références du rock péruvien. Avec ce qui a été vu avec ce sujet, nous sommes heureux de savoir qu’ils y travaillent et qu’ils essaient.

Écoutez «Fuego Eterno» ci-dessous, la nouvelle chanson de Zen et Daniela Darcourt.