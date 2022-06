Zelda Williams réalisera le film de Lisa Frankenstein avec Kathryn Newton et Cole Sprouse

L’histoire de Mary Shelley Frankenstein est réimaginé comme une histoire d’amour bizarre. Par échéance, Zelda Williams fera ses débuts en tant que réalisatrice avec Lisa Frankensteinune « zomb-com » écrite par Diablo Cody (le corps de Jennifer, Tuly) à propos d’un adolescent ressuscitant par inadvertance un cadavre pendant une tempête de pluie – puis tirant le meilleur parti de la situation. Ses deux rôles principaux ont également été définis comme Kathryn Newton (De gros petits mensonges, La société) et Cole Sprouse (Riverdale, La vie de suite de Zack et Cody) dirigera le casting, et le plan est de commencer à tourner le long métrage plus tard cet été.

Cody produira également Lisa Frankenstein aux côtés de Mason Novick pour MXN Entertainment ainsi que de Jeff Lampert. Michelle Momplaisir occupera le poste de responsable créative au nom de Focus Features. Le film n’a pas encore de date de sortie officielle. Vous pouvez lire un synopsis de la fonctionnalité ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Situé en 1989, le film suit une lycéenne impopulaire qui réanime accidentellement un beau cadavre victorien lors d’un orage et commence à le reconstruire en l’homme de ses rêves en utilisant le lit de bronzage cassé dans son garage.

Parlant du projet sur Twitter, Williams a noté: « Je sais qu’Hollywood a une mauvaise réputation pour avoir régurgité des suites et des remakes et redémarré encore et encore et encore… et oui, ça le fait totalement! Mais ça me permet aussi de faire le plus de dingues, merveilleux script zombie que j’ai jamais lu, et pour cela, je serai éternellement reconnaissant ! »

Dans un tweet de suivi, elle a ajouté : « De plus, si quelqu’un vient ici pour dire : « C’est ton premier long métrage ? C’était pour le moins décourageant. Mais le fait que celui-ci ait survécu et s’est épanoui pour être mon premier ? Un putain de cadeau. »





Le monstre de Frankenstein a longtemps été une source d’inspiration pour l’horreur

Images universelles

Il y a eu des films sur le monstre de Frankenstein depuis plus d’un siècle, car le personnage est l’une des premières et des plus connues créatures du genre d’horreur. Ces dernières années, l’histoire a inspiré le film à gros budget Victor Frankenstein en 2015. Une version animée du monstre de Frankenstein est également apparue dans le Hôtel Transylvanie films, dont le quatrième film, Hôtel Transylvanie : Transformania, sorti cette année. Pendant ce temps, le redémarrage de Rob Zombie de Les Munsters ramène Herman Munster, une autre incarnation du monstre de Frankenstein, avec Jeff Daniel Phillips dans le rôle.

Universal Pictures a également récemment investi dans le redémarrage du classique Universal Monsters après le succès de Leigh Whannell. L’homme invisible. D’autres projets similaires sont en cours, dont un Loup garou film avec Ryan Gosling. UN Fiancée de Frankenstein le redémarrage était à l’étape de la planification à un moment donné, bien que ce projet ait depuis été abandonné. Javier Bardem espère toujours que le film se remettra sur les rails car il veut jouer le monstre si ce film finit par être réalisé.