‘Zelda : Tears of the Kingdom’ n’a presque pas de bugs : la raison est la même pour laquelle d’autres jeux sont tourmentés

Le nouveau ‘The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom’ peut vous plaire plus ou moins (bien que la chose logique soit que vous l’aimiez beaucoup), mais il a une valeur qui ne se discute pas : une absence retentissante de bugs, inhabituel en ces temps, dans lequel des jeux vidéo, déjà sortis, apparaissent avec un patch de la taille d’un monstre. Ou nous devons vivre des situations aussi malheureuses que celles du récent ‘Gollum’, un jeu qui est mis en vente directement à moitié terminé.

L’admiration est décuplé si l’on prend en compte les mécaniques que le jeu Nintendo affiche : les capacités de Link, qui nous permettent de saisir des objets, de les faire pivoter librement, de les assembler et de les faire interagir de manière logique et non prescrite, ce qui serait en d’autres jeux, un véritable champ de mines pour les bugs et les erreurs (physique qui ne fonctionne pas, objets qui perdent la sensation « tangible » et interagissent avec des erreurs avec la scène ou entre eux, etc.). Mais rien de tout cela n’arrive : vous devez faire un effort extraordinaire pour « casser » « Tears of the Kingdom ».

Le fait que nous continuions à voir des builds et des gadgets créés par des joueurs surprendre les créateurs avec leur imprévisibilité est le meilleur témoignage que nous examinons. un titre aux possibilités extraordinaires, littéralement sans limites… et a toujours des mécanismes qui fonctionnent comme sur des roulettes et ne sont pas gênés par des bugs gênants.

Le vernis final de ‘Tears of the Kingdom’ sort donc de l’ordinaire. Il est logique que l’équipe de développement dirigée par Eiji Aonuma ait fini par se demander comment il est possible que cet Hyrule renouvelé fonctionne de manière aussi cohérente et sans erreurs. La surprise, c’est qu’il n’y a pas de surprises : le secret réside dans la patience et le soin quasi artisanal que Nintendo a mis dans la réalisation du jeu.

Une décennie d’essais et d’erreurs

On sait que de nombreuses idées derrière « Tears of the Kingdom » sont apparues lors du développement de « Breath of the Wild », mais Nintendo n’a pas voulu pécher par excès d’ambition et les a laissées en jachère, s’assurant que le premier Link jeu Sur Switch, cela fonctionnera comme il se doit. Mais les Skills, l’Ultrahand, le Kickback et ainsi de suite étaient là, commençant à macérer. Par conséquent, ils ont été mis en œuvre plus tard avec tout le soin.

Dans une récente interview avec Aonuma dans le Washington Post, le producteur a révélé un autre secret sur l’efficacité technique de « Tears of the Kingdom » : le jeu était simplement en test depuis une année entière. En fait, lorsqu’il a été annoncé en mars 2022 que le jeu serait retardé d’un an, le titre était déjà complètement terminé. Il restait à tester à l’infini, polissant des milliers d’erreurs : une décision et un engagement qualité qui fait honneur à Nintendo (et que, avouons-le, peu de studios ont le tour de taille économique du producteur japonais pour se le permettre).

Ce n’est pas le premier jeu de la saga « Zelda » qui est retardé d’un an par rapport à la date prévue. En fait, cela a presque fini par devenir une tradition depuis l’époque de « Ocarina of Time ». Après lui, ‘The Wind Waker’ et ‘Twilight Princess’ ont également été retardés de douze mois. Comme l’a déclaré Aonuma à Kotaku, « Il est difficile de calculer combien de temps cela va prendre.ainsi que quand nous serons satisfaits du résultat. »

Ce positionnement parle non seulement en faveur de Nintendo, mais aussi au détriment du reste des entreprises. Des catastrophes comme le lancement de « Cyberpunk 2077 » (oui, ça a été corrigé… plusieurs mois plus tard) auraient pu être évitées si les joueurs et l’industrie n’avaient pas fait preuve d’autant d’intransigeance et si les dates ne semblaient pas écrites dans le sang . Heureusement, « Zelda » est née dans la bonne maison. Cela aussi mérite d’être célébré.

