Zelda: Tears of the Kingdom – Fermez des joyaux avec des dongos

Lot de 26 Cartes Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link Amiibo Carte de Jeu Compatible avec Switch/Switch OLED, Switch Lite, Wii U et 3DS

Haute Compatibilité : Fonctionne avec les consoles Nintendo Switch, Switch OLED, Switch Lite, Wii U et New 3DS. Les cartes Amiibo peuvent être utilisées sur toutes les collections de The Legend of Zelda, notamment The Legend of Zelda Skyward Sword, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Newest Version), The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Attention : il s'agit de cartes NFC de tiers et non de figurines Amiibo originales. La carte NFC Amiibo est dotée d'une belle impression d'image, elle est étanche et intègre une puce de haute qualité. Les données internes et les fonctions de la carte de jeu sont les mêmes que celles de la carte Amiibo. Les cartes Amiibo sont un cadeau spécial pour les fans de The Legend of Zelda, elles vous aideront à vous amuser encore plus dans le jeu. Mode D'emploi : En jeu, scannez cette carte amiibo sur le Joy-Con droit ou sur le point de contact NFC de la manette Switch Pro. Vous pouvez ajouter un personnage au jeu ou obtenir des bonus ou des objets spéciaux. Améliorez ou personnalisez votre personnage et débloquez de nouvelles aventures. Facile à Transporter : La carte de jeu portable est aussi petite qu'une carte ordinaire (carte bancaire) et peut être emportée n'importe où.