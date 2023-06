Zelda Tears of the Kingdom : comment protéger le surf comme un pro

Dans La légende de Zelda : les larmes du royaume il existe de nombreux outils que vous pouvez utiliser pour explorer le monde ouvert. Des véhicules faits maison aux chevaux, il existe de nombreuses façons de se déplacer dans Hyrule.

C’est probablement l’une des méthodes les plus amusantes Surfer sur votre propre bouclier. Dans ce guide, nous expliquons comment vous pouvez devenir un surfeur super cool et dévaler les pentes le plus rapidement possible.

Zelda Tears of the Kingdom: Shield Surfing pour débutants – Voici comment

De quoi ai-je besoin pour le shield surf ? Comme son nom l’indique, le surf de bouclier nécessite n’importe quel bouclier. Équipez-le de Link et trouvez une falaise abrupte pour surfer sur le bouclier.

© Nintendo/45secondes.fr.com

Une fois que vous avez trouvé un poste convenable, vous devez les étapes suivantes suivre:

Maintenez le bouton ZL enfoncé pour utiliser votre bouclier équipé

Sauter avec X tout en maintenant ZL

En l’air, appuyez sur le bouton A pour vous balancer sur votre bouclier

Maintenant, Link devrait dévaler la pente et vous pouvez contrôler où vous surfez avec le joystick gauche. Le Shield surf ne fonctionne pas seulement sur les pentes, mais aussi sur rails. Vous n’avez donc pas besoin de placer un wagon en premier pour vous déplacer sur les rails.

© Nintendo/45secondes.fr.com

Quel est l’avantage ? Le Shield surf permet d’atteindre une vitesse de déplacement plus élevée sur les pentes abruptes. De cette façon, vous pouvez descendre le plus rapidement possible sans perdre beaucoup de temps.

Y a-t-il des inconvénients ? Malheureusement, le shield surf ne fonctionne pas sur une surface plane. De plus, la durabilité de votre bouclier, que vous utilisez pour surfer, diminue. Alors ne le prends pas forcément ton meilleur bouclier pour surfer.

Grâce à la capacité de synthèse Au fait, il est possible de fusionner des éléments avec Links Schils. Par exemple, le bouclier peut être fusionné avec un wagon minier ou un appareil Zonai pour encore mieux parcourir la zone en traîneau.

