Zelda: Ocarina of Time proposait autrefois un gameplay de type portail

La légende de Zelda: Ocarina of Time Pour beaucoup, il est toujours considéré comme le meilleur titre de toute la série « The Legend of Zelda ». Le jeu a catapulté la franchise dans le monde 3D polygonal et avec un bang.

Mais bien que le jeu promettait déjà d’innombrables mécanismes de jeu et une conception de niveau variée, il aurait pu être encore plus complet.

Après tout, les développeurs de Nintendo n’ont finalement pas incorporé toutes les idées qu’ils avaient élaborées pendant la production dans le jeu. Et une idée de cela, cela aurait vraiment été, comme on peut le dire avec certitude aujourd’hui.

La légende de Zelda: Ocarina of Time avec le gameplay du portail?

Selon Giles Goddardqui a travaillé sur le titre plus tôt en 1995, il y avait même quelques approches de type portail. Il dit dans le podcast MinnMax que certaines parties du jeu le font réellement Les portails auraient incluscomment nous les avons sortis des jeux aujourd’hui portail et Portail 2 connaître. Il s’agissait d’une première version (version) du jeu. Cette version n’était en fait qu’une démo technique, explique-t-il.

En fin de compte, les portails auraient ressemblé à ceux des jeux Valve. Signifie que Link aurait pu les parcourir et ensuite il serait sorti à un endroit différent sur la carte. Il est également à noter qu’ils auraient montré en temps réel ce qui se passait à l’autre bout du portail. Compte tenu de l’époque où il est apparu dans les années 1990, c’est bien sûr un peu plus impressionnant.

Malheureusement, l’élément a finalement été abandonné en raison de contraintes de temps. Il n’est pas rare qu’une telle chose se produise dans le développement de jeux vidéo. Les fonctionnalités et les idées sont constamment rejetées. Et comme on le sait aussi aujourd’hui, le jeu s’est déroulé sans ces éléments.

Néanmoins, la pensée est assez excitante: et si cela avait également trouvé sa place dans le jeu? Mais que pensez-vous? Auriez-vous aimé voir ces idées dans le jeu?