Zelda: Breath of the Wild – Nouveau jeu + démarrage, grâce à Glitch possible et vous permet de toujours utiliser Arc – Guide (Solution)

Vous pouvez en La légende de Zelda: le souffle de la nature une Nouveau jeu + avec inventaire complet début. UNE Glitch rend le possible!

Glitch: emportez toutes les armes avec vous dans un nouveau jeu +

le Arc électrique est une arme spéciale dans « The Legend of Zelda: Breath of the Wild ». Non seulement l’arme est incroyablement forte, indestructible et possède des munitions infinies, mais vous ne pouvez l’utiliser que dans la bataille finale contre la dévastation de Ganon.

Mais saviez-vous que vous pouvez également utiliser l’arc en dehors du combat final? Ou même commencer un tout nouveau jeu avec l’arme dans vos bagages? Grace à Problèmes de stockage de la mémoire vous pouvez démarrer une nouvelle partie + dans laquelle vous êtes autorisé à emporter avec vous tous les objets et armes d’un statut de jeu différent.

Donc cela ne s’applique pas seulement à l’arc, mais aussi à cela Maître épée, la Planeur et beaucoup plus.

le YouTuber LegendofLinkk découvert ce pépin. Une vidéo de Gaming Reinvented explique comment l’erreur de jeu peut être utilisée à votre avantage.

Une chose à l’avance: Beaucoup de travail préparatoire est nécessaire pour le pépin.

Officiellement, il n’y a pas de nouveau jeu + dans Zelda BOTW

Nintendo n’en a jamais Nouveau mode de jeu + officiel programmé pour « Breath of the Wild ». Ce problème est donc votre seul moyen de le faire.

Puisque le jeu a presque quatre ans, un tel mode ne sera probablement jamais soumis via une mise à jour.

Successeur de Breath of the Wild déjà en cours

Cependant, ce qui est déjà en préparation est un Successeur de BOTW. Nintendo a annoncé Zelda: Souffle de la nature 2 officiellement pendant l’E3 2019 à. Cependant, il n’y a pas encore de date de sortie pour le jeu. Peut-être que la suite a un vrai mode « New Game Plus ».

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂