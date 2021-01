Zelda: Breath Of The Wild Mod améliore la maison de Link pour le faire "Un achat intéressant"

Le fan de Zelda et modder Waikuteru est de retour avec un autre mod pour le titre incroyablement populaire de Switch Souffle de la nature.

Suite à la restauration du sanctuaire inutilisé ‘Dungeon136’, ils ont maintenant décidé de « réimaginer » à quoi ressemble la possession d’une maison dans le jeu. Si vous avez vous-même joué à Breath of the Wild, vous saurez comment vous devez économiser des fournitures et des rubis pour la maison de Link. Ce mod fait apparemment un effort supplémentaire – en en faisant « un achat intéressant ».

« En dehors du village de Hateno, il y a une petite maison confortable que vous pouvez acheter et devenir propriétaire! Dans le jeu de base, la maison ne sert guère d’autre chose que d’être un endroit pour stocker du matériel (et terminer une quête). »

« Ce mod réinvente la possession d’une maison en BOTW pour en faire un achat intéressant – quelque chose que vous voudrez utiliser régulièrement – tout le temps, en conservant la sensation de jeu d’origine et l’équilibre du jeu. »

Pour y parvenir, Waikuteru a amélioré l’expérience de la maison avec un point de déplacement rapide, un feu chaud pour préparer les repas, un lit – qui permet désormais à Link de « dormir très longtemps » pour retrouver trois cœurs bonus, et il y a même des peintures avec concept art des développeurs.

Pour couronner le tout, un « éclairage supplémentaire et des décorations de bon goût » et Link obtient son propre animal de compagnie (un poulet). Il est également possible de pêcher dans l’étang voisin le bar Hylian et de stocker votre fidèle destrier dans une étable.

Que pensez-vous de ces améliorations pour la maison de Link? Aimeriez-vous le voir être plus utilisé que dans Breath of the Wild? Partagez vos pensées ci-dessous.