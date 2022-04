Zelda: Breath of the Wild 2 – L’épée maîtresse est brisée et cela pourrait le signifier

Nintendo a publié de nouvelles images pour La légende de Zelda : Breath of the Wild 2. Ce n’est qu’un court extrait de cinématique qui annonce le report de la sortie de l’aventure en monde ouvert tant attendue – mais ce qui a été vu laisse beaucoup de place à la spéculation. Après tout, en voici un détail intéressant de l’intrigue d’aventure révélée.

Zelda: Breath of the Wild 2 – Broken Master Sword comme prémisse de l’histoire

Dans une nouvelle courte vidéo pour Zelda : Souffle de la nature 2 a donné à Nintendo le Report du titre à l’année prochaine célèbre. Beaucoup plus intéressant pour de nombreux fans, cependant, est la courte cinématique, le lien avec le épée de maître brisée affiche.

Quelle est l’épée maîtresse? L’épée maîtresse en est une lame sacrée créée par la déesse Hylia et est considéré l’arme la plus connue dans la série Zelda. Dans de nombreux jeux, il est utilisé par le héros Link. La lame a la capacité bannir le mal de la face du monde et est la seule arme qui peut vaincre Ganondorf.

Les origines de la Master Sword sont montrées dans Zelda: Skyward Sword : Là, avec l’aide de l’esprit de l’épée Phai, Link a uni le flammes sacrées des trois déesses Din, Nayru et Farore avec le Épée de la déesse devenant finalement le puissant Master Sword. Sur ce, l’antagoniste final, le Porte-mort (Décès), à sceller. La malédiction lancée par le Ruinbringer juste avant son scellement a finalement provoqué une série de réincarnations et donc toujours de nouvelles menaces pour les différentes incarnations de Link – la plupart d’entre elles apparaissant sous la forme de Ganon/Ganondorf.

Un voyage pour reforger la Master Sword

Dans Souffle de la nature la Master Sword est la seule lame qui ne peut pas être brisée. Dans la nouvelle cinématique du successeur direct, on peut maintenant voir épée de maître brisée. L’hypothèse est que le Restes de cette épée Bane la prémisse de l’histoire Formera. Parce que Ganondorf semble être ressuscité d’entre les morts, comme le montrent apparemment les premières bandes-annonces, et seule la Master Sword peut vaincre Ganondorf.

En conséquence, nous devrons probablement reforger l’épée maîtresse au cours de notre voyage à travers Breath of the Wild 2 pour faire face à la nouvelle menace terrifiante d’Hyrule.

©Nintendo

Qu’est-ce qui alimente cette théorie ? Dans la courte cinématique, Link tient l’épée maîtresse brisée à un lorbe brillant. Cela rappelle la quête principale de Skyward Sword, où nous avons amélioré l’épée avec les flammes sacrées des déesses. On dirait qu’on réutilise aussi pouvoirs sacréspour restaurer la lame.

©Nintendo

Qu’est-ce qui a détruit la lame de toute façon ?

Dans Breath of the Wild, Hyrule a été créé par Malice hanté, une substance dangereuse et visqueuse. Cette malice s’est également propagée dans la première bande-annonce de BOTW 2, lorsque Link et Zelda sont morts cadavre momifié de (vraisemblablement) Ganondorf Trouvé dans les catacombes souterraines sous le château d’Hyrule. Fait intéressant, la lame de la toute-puissante Master Sword ne semble pas seulement s’être cassée, mais en laisse plutôt une patine corrompue détecter qui pourrait provenir de la Malice. Ce qui est vraiment arrivé à la Master Sword, cependant, ne peut pas être dit avec certitude. Nous le saurons au plus tard lorsque le jeu apparaîtra enfin.

Le bras gauche est également corrompu : La destruction de l’épée maîtresse va sans doute de pair avec la raison pour laquelle Link a maintenant une sorte de prothèse ou de couverture de bras au lieu de son vrai bras droit. Dans ce qui se passait dans les catacombes sous le château d’Hyrule, non seulement la Malice s’est propagée, mais Le bras gauche a été frappé par une étrange force incandescentepermettant à Link d’utiliser désormais des capacités spéciales comme inverser le temps ou glisser à travers la matière solide.