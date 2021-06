Zelda: Breath of the Wild 2 – C’est pourquoi Nintendo garde le vrai nom secret

Dans le cadre du Nintendo Direct pour l’E3, Nintendo a dévoilé hier de toutes nouvelles idées et extraits de gameplay de la venue Successeur de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. La fenêtre de sortie a également été réduite à 2022, mais le nom correct au jeu Nintendo ne l’a pas encore nommé – et il y a une raison.

Nintendo garde toujours secret le nom du successeur de Breath of the Wild pour ne pas trop en révéler

BOTW 2 est officiellement appelé « Successeur de The Legend of Zelda: Breath of the Wild » par Nintendo. Bien sur ce n’est pas ça titre final du jeu, mais Nintendo ne semble pas encore prêt à nous donner le bon sous-titre.

La raison est relativement simple, mais évidente : Parce que le nom pourrait révéler de quoi parle le jeu. C’est ce que Bill Trinen et Nate Bihldorff de Nintendo Treehouse disent dans une interview avec IGN :

« Pourquoi nous retenons toujours le nom, vous devez toujours être curieux. Bien sûr, les noms de Zelda sont assez importants. Ces sous-titres… ils commencent à saupoudrer de petits indices sur ce qui s’est passé. »

Souvent, les sous-titres des jeux Zelda contiennent un élément important comme Ocarina of Time ou Majora’s Mask (dans ce dernier cas même le nom du boss final). Dans le cas de Breath of the Wild, tout le concept est énoncé dans le nom.

Un désastre dangereux s’abat sur Hyrule. © Nintendo

Les fans de Zelda doivent encore être patients

Nintendo nous cache le nom de la suite de BOTW afin de ne pas trop en révéler sur le jeu lui-même. Après tout, nous devons encore faire un peu de ça Libérer attendre. 2022 s’il est prêt, la date exacte n’est pas encore connue.