Zelda: Breath of the Wild 2 arrive en 2022 et la nouvelle bande-annonce est partie au paradis

Pendant deux longues années, les fans de Zelda ont dû obtenir de nouvelles informations sur le La suite de Breath of the Wild attendez et maintenant Nintendo a enfin livré à nouveau. Dans le E3-Nintendo Direct nous avons aussi une toute nouvelle bande-annonce BOTW 2 et il y avait une fenêtre de libération approximative sur le dessus.

Le nouveau trailer de Zelda : Breath of the Wild 2 est enfin là !

En premier nouvelle bande-annonce Depuis l’annonce de « Zelda: Breath of the Wild 2 », nous avons vu de nombreuses nouvelles impressions de la suite tant attendue pour Nintendo Switch.

Aventure dans le ciel au-dessus d’Hyrule

La vidéo commence par des scènes dans lesquelles le protagoniste est Link de la ciel tombe et se dirige vers les débris d’Hyrule flottant dans les airs. Les fans vont adorer le premier teaser rappelez-vous dans quel Château d’Hyrule s’élève du sol dans les airs – et dans la bande-annonce actuelle, nous voyons également le château flotter, entouré d’une masse sombre. Alors c’est officiel : « Breath of the Wild 2 » va être gros dans le ciel d’Hyrule jouer!

© Nintendo

© Nintendo

Link a de nouvelles compétences

Relier nouvelles compétences utiliser. La première bande-annonce montrait déjà comment un lumière verte se déplace dans son bras droit et cette lumière donnera évidemment de nouveaux pouvoirs à Link. Dans la nouvelle bande-annonce se trouve son bras droit jonché de peinture et même incandescent dans certaines scènes.

© Nintendo

© Nintendo

Il a déjà été montré comment Link à travers un sol rocheux émotif. De plus, dans une courte scène, Link portait un ustensile avec lequel il peut pulvériser du feu. Nous pouvons être curieux de savoir comment « BOTW 2 » se déroulera à la fin, en tout cas les développeurs ont trouvé beaucoup de choses pour différencier la suite de son prédécesseur.

Calendrier de sortie : il devrait être prêt en 2022 !

Un titre exact n’a pas encore été déterminé, tout comme un Date de sortie. Cependant, il a déjà été révélé qu’il sortira pour 2022 c’est prévu.

Vous pouvez regarder la dernière bande-annonce de Zelda : Breath of the Wild 2 ici :