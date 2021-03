Zelda BOTW: les fans créent une énorme expansion Second Wind

Une équipe hors 50 fans de Zelda travaille sur un Mod à La légende de Zelda: le souffle de la naturequi a vraiment tout. Le projet s’appelle « Second Wind » et adoucit le temps d’attente Zelda BOTW 2.

Fan DLC Second Wind enrichit Zelda BOTW avec de nouveaux PNJ, quêtes et plus

Le DLC des fans Zelda BOTW Second Wind étend le jeu principal avec de nouvelles quêtes, des PNJ, de l’artisanat, un nouveau système de boutique et bien plus encore. Les sanctuaires de l’original sont même retravaillés.

L’équipe derrière ça projet engagé consiste 50 fansqui pensait que Nintendo ne réalisait pas pleinement l’immense potentiel de Zelda BOTW. Votre extension personnalisée retravaille certaines zones et sanctuaires et ajoute de nouveaux lieux, personnages et défis. Leur objectif: impressionner tous les fans, même s’ils ont déjà complètement joué à BOTW!

Par exemple, cette vidéo vous montre le sorcière et le nouveau Système de boutique ainsi qu’un défi Leunen très difficile:

La vidéo suivante montre sanctuaires repensés:

Avertissement pour les téléchargements

L’extension BOTW « Second Wind » n’est pas encore terminée et est toujours en phase bêta. Cependant, nous ne recommandons pas de l’utiliser de toute façon. Premièrement, cela ne fonctionne qu’avec les consoles Switch piratées ou les hacks PC du jeu et deuxièmement, Nintendo peut vous punir en bloquant vos comptes.

On aimerait d’autant plus que «Second Wind» soit une extension officielle de Nintendo. Les développeurs de fans méritent des éloges pour leur créativité et leur engagement.