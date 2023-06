Zazie Beetz révèle son rôle de rêve dans la bande dessinée

Bien qu’elle ait récemment confirmé qu’elle ne reviendrait pas en tant que Domino pour Dead Pool 3, Zazie Beetz a encore beaucoup à montrer pour elle-même dans le monde de la bande dessinée. D’un côté, la star de la dernière saison de Miroir noir reviendra dans l’univers DC dans Joker : Folie à deuxla suite tant attendue du film avec Joaquin Phoenix, bien qu’elle ne joue aucun personnage issu des comics.







Pour cette raison, l’actrice a encore la possibilité de devenir une héroïne au-delà de la mutante chanceuse. Dans une récente interview avec Inverse, faisant la promotion de son épisode dans le nouvel épisode de l’émission Netflix, Beetz a avoué que son rôle de rêve dans le monde des super-héros est Catwoman :

« Elle est tellement emblématique, et cela a déjà été fait tellement de fois. Je ne sais pas, elle est juste cool et j’ai l’impression d’être moi-même un chat dans l’âme.

Catwoman est récemment apparue dans Le Batman, joué par Zoe Kravitz. Cependant, puisque l’univers de Matt Reeves sera en dehors du nouveau canon de James Gunn, le personnage pourrait apparaître dans le futur avec une autre actrice derrière elle et Zazie Beetz serait un choix intéressant, basé sur ce qu’elle a montré dans Dead Pool.

Dans Joker : Folie à Deux, Beetz reprendra le rôle de Sophie, un personnage que de nombreux fans pensaient mort dans le premier film, il est donc incertain de savoir comment elle reviendra dans la suite. Elle et Phoenix seront rejointes par Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn, puisque le film sera une comédie musicale.

Qui est Catwoman ?

Catwoman est l’un des personnages les plus anciens de la mythologie de The Dark Knight, apparue pour la première fois dans les années 1940. Batman #1créée par Bill Finger et Bob Kane, sa véritable identité est Selina Kyle, une voleuse renommée de Gotham City qui a développé l’une des relations les plus particulières avec le croisé capé.

Sa première apparition hors page a eu lieu dans un film de 1966 où elle a été jouée par Lee Meriwether. Dans la populaire série Batman diffusée à peu près à la même époque, Julie Newmar et Eartha Kitt l’ont également jouée à différentes saisons.

Dans les années 90, Tim Burton fait du personnage l’un des plus populaires grâce à l’interprétation de Michelle Pfeifer dans Le retour de Batman. Toujours au cours de cette décennie, inspiré par la façon dont Burton l’a montrée dans les films, Bruce Timm l’a incluse dans le légendaire Batman : la série animée.

En 2004, Catwoman a eu sa chance de briller seule dans le film mettant en vedette Halle Berry, bien qu’il ait été fortement critiqué par les fans des bandes dessinées et du personnage.

Des années plus tard, une autre grande actrice se remettra à la place de Selina dans la trilogie de Christopher Nolan, Anne Hathaway. Alors que le passé du personnage a été exploré avec Camren Bicondova dans FX’s Gotham.

Dans la deuxième saison de Max’s Harley Quinn, Sanaa Lathan a fourni la voix de Catwoman. Pour le moment, on ne sait pas si Kravitz reprendra son rôle dans la suite de Le Batmanconsidérant qu’elle a quitté Gotham à la fin de la première partie.