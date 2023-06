Zazie Beetz pense que Joker 2 surprendra complètement les fans

Zazie Beetz peut ne pas revenir jouer à Domino dans le prochain Dead Pool suite, mais elle continuera à faire partie de la DCU dans l’un de ses plus grands projets parallèles, Joker : Folie à deuxen salles en octobre 2024.





Le Atlanta La star faisait partie du premier film jouant Sophie Dumond, la voisine d’Arthur Fleck de Joaquin Phoenix. Et, malgré la fin énigmatique de son personnage dans le premier volet, elle reviendra pour le second, qui sera bien différent.

Joker : Folie à deux mettra en vedette le retour de Phoenix dans le rôle-titre, avec Lady Gaga se joignant pour donner vie à une nouvelle version de Harley Quinn. Mais la chose la plus intéressante à propos de la suite, à nouveau dirigée par Todd Phillips, est qu’il s’agira d’une comédie musicale.

Cependant, Beetz pense que le film est une comédie musicale bien plus que ne le pensent les fans. En effet, dans une interview accordée à Variety, l’actrice a révélé que les fans seront certainement surpris :

« Je pense que les gens vont être surpris. Je ne pense pas que ce sera ce à quoi ils s’attendent, que ce soit musical. Nous exprimons tous en quelque sorte la musique et la danse dans nos vies de tous les jours. Je pense que ça va très bien fonctionner.

Joker : Folie à deux met également en vedette Jacob Lofland (Le coureur du labyrinthe), Brendan Gleeson (Les Banshees d’Inisherin), Catherine Keener (Sortir!), et Harry Lawtey (Industrie), Mike Houston (Orange est le nouveau noir), et Alfred Rubin Thompson (Cliquet), entre autres.

Zazie Beetz a adoré travailler avec Lady Gaga

Joker a été un succès absolu, qui a également réussi à donner à Joaquin Phoenix un Oscar pour son incroyable performance. Mais la grande qualité du film rend les attentes pour la suite très élevées. Par conséquent, l’inclusion de Lady Gaga dans un rôle aussi emblématique que Harley Quinn sera centrale pour pousser le film à égaler le premier, voire à le surpasser.

Pour Beetz, cependant, la grande chanteuse est encore une autre collègue avec qui elle s’est sentie extrêmement à l’aise sur le plateau :

« Elle est super chaleureuse et gentille. Je me suis sentie très bien accueillie avec elle sur le plateau. Elle faisait son propre travail de personnage et d’autres choses, mais c’est une personne très ancrée. C’est juste Stefani.

Joker : Folie à deux se concentrera sur la romance toxique et dérangeante entre Arthur et Harleen Frances Quinze, qui a commencé derrière les portes métalliques d’Arkham Asylum après avoir été enfermé à cause de ses troubles mentaux.

Dans les bandes dessinées, où l’histoire d’origine de Harley a été racontée après son introduction dans le format animé, le couple se rencontre alors qu’elle travaille en tant que psychiatre à Arkham, mais finit par se retrouver empêtré dans ses manipulations pour devenir son principal intérêt amoureux et finalement son acolyte.

Joker : Folie à deux fera partie de la nouvelle DCU en tant que Ailleurs projet comme Le Batman univers, qui comprend également Le pingouin série et, pour l’instant, Superman et Loïs qui vient d’être renouvelée pour une quatrième saison. Pendant ce temps, la série sans Batman Chevaliers de Gotham a été annulé après une saison.