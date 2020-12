Zaytoven prend Quavo pour « Yaee »

Zaytoven voulait bénir les fans avec un album de Noël, c’est donc exactement ce qu’il a fait cette saison des fêtes. Le producteur de drogue est arrivé avec GrinchToven a volé le piège le matin de Noël, avec OJ Da Juiceman, Yung LA, Juugman, Chief Keef, G Herbo, Jack Harlow, Boosie Badadzz, NLE Choppa, Pastor Troy, Playa Fly et Quavo pour la balade.

Quavo met en avant le morceau intitulé « Yaee », qui est pour le moins intéressant. Il a une ambiance qui donne l’impression d’être sous l’eau et l’espace à la fois. Quavo propose des croons mélodiques qui passent à travers un certain nombre de filtres intéressants.L’instrumental spacieux utilise des synthés mystérieux et des percussions envoûtantes pour créer l’ambiance. L’effet qui en résulte est un single futuriste qui roule bien pendant les trajets nocturnes.

Paroles de citations

Racks au Canada

J’ai fini de m’acheter un animal africain

Puis j’ai renvoyé ça au gestionnaire

Parce que c’est trop gros à gérer (woo!)