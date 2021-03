Zatanna: L’héroïne magique a déjà un scénariste pour son film

Bandes dessinées DC est en cours d’expansion avec ses productions sur grand écran, étant le personnage de Zatanna l’un des prochains candidats à avoir son prochain long métrage solo, qui a déjà officiellement un scénariste: Emerald Fennell.

Fennell a déjà de l’expérience en tant qu’écrivain et réalisateur de certains projets intéressants qui ont atteint le public ces dernières années, même si le plus important est peut-être «Jeune femme prometteuse», Un film qu’il a écrit, réalisé et produit, très bien accueilli par la critique.

Le film lui permettrait d’être l’un des grands nominés lors de la prochaine cérémonie de remise des prix oscar, où il est candidat dans les catégories « Meilleur réalisateur » et « Meilleur film », qui est une référence pour le talent de Fennell en matière de construction d’histoires.

Le cinéaste a également participé en tant que showrunner à la série « Tuer Eve « , et a des crédits d’acteur dans « La Couronne« Y »La fille danoise». D’accord avec Variété, sera en charge de l’écriture du scénario du film de Films DC Oui Warner Bros, qui sera produit par JJ Abrams sous le label Bad Robot Productions.

Créé par Gardner Fox Oui Murphy AndersonZatanna a longtemps été considéré comme l’un des personnages les plus puissants de l’univers DC. Contrairement à son apparence théâtrale et ses capacités mystiques, elle est une héroïne dont les alliances varient entre « Justice League Dark« Y »Justice League of America», Étant la première fois qu’il atteint le grand écran.

Le personnage a également fait une brève apparition sur le petit écran au cours des dernières saisons de la série CW « Smallville», Sous l’interprétation de Serinda Swan. Bien que certaines rumeurs indiquent Ana de Armas En tant que principal candidat lors de son interprétation, aucune nouvelle officielle n’a été présentée à ce jour à ce sujet.

Le film rejoint la liste des projets en développement que DC a annoncé depuis le week-end dernier, parmi lesquels se distinguent « Batgirl » et « Hourman », qui ne sont apparemment que dans la phase initiale de développement, ils n’ont donc pas encore de fenêtre de sortie estimée .