Zara Larsson révèle pourquoi elle n’a pas sorti Sweet Melody de Little Mix | 45secondes.fr rencontre

Zara Larsson a également laissé échapper qu’elle aimerait collaborer avec Little Mix dans The Most Impossible Zara Larsson Quiz.

Zara Larsson a expliqué pourquoi elle n’avait pas sorti «Sweet Melody» même si elle l’avait enregistré avant Little Mix.

Parler à 45secondes.fr à propos de la sortie de « Sweet Melody », Zara a expliqué: « C’était super amusant et puis ils ont dit que Little Mix le voulait et évidemment ils ont fait leur CHOSE dessus. Je suis tellement heureux pour eux. Ils ont obtenu un numéro 1 avec. »

Elle a ensuite félicité le groupe de filles: « J’ai l’impression qu’ils ont fait ce qu’ils ont fait pour la chanson. Ils sont tous sur l’autonomisation des filles. J’ai juste l’impression que cela a du sens. »

Zara a également discuté de ce que sont ses collaborations de rêve et bien plus encore tout en prenant Le plus impossible Zara Larsson Quiz, dans lequel nous lui avons posé des questions difficiles sur sa carrière prolifique à ce jour.

Répondant aux rumeurs selon lesquelles elle aurait enregistré une collaboration avec Little Mix, Zara a révélé: « Nous n’en avons pas encore fait mais je suis tellement découragée. J’adore les filles. Nous ferions une vidéo chorégraphique malsaine et de bonnes harmonies. »

Zara a également parlé de vouloir travailler avec Ariana Grande et Kehlani. Elle a taquiné: «J’adorerais faire une vraie chanson avec Ariana Grande. Je pense que ça sonnerait incroyable. J’adorerais en faire une avec Kehlani. Je lui ai en fait envoyé un texto et elle m’a dit ‘oh ouais bien sûr’ mais je suis trop timide pour la déranger alors je ne lui ai plus jamais envoyé de texto. «

Zara a poursuivi: « J’ai collaboré avec tellement d’artistes incroyables mais j’aimerais en faire plus avec des filles et des femmes. »

Quant à son nouvel album Affiche fille, Zara a révélé quels sont ses morceaux préférés. Elle a déclaré: «Je suis très excitée pour ‘What Happens Here’. ‘Poster Girl’ est l’une de mes préférées. C’est tellement amusant et funky et frais. ‘Look What You’ve Done’ est mon préféré actuel mais ça change tout le temps. »

Le deuxième album studio de Zara Affiche fille est disponible sur toutes les plateformes demain (5 mars).

